El Oldenburg alemán, rival del Costa del Sol en la tercera eliminatoria de la Liga Europea

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Málaga, 14 oct (EFE).- El Costa del Sol Málaga se enfrentará en la tercera eliminatoria de la EHF Liga Europea, segunda competición femenina del balonmano continental, al VfL Oldenburg alemán, según deparó este miércoles el sorteo celebrado por la Federación Europea de este deporte.

La ida de esta eliminatoria se disputará en el Kleine Ewe Arena el 7 de noviembre, mientras la vuelta tendrá lugar en el pabellón José Luis Pérez Canca de Málaga el 14 del mismo mes, día en el que saldrá el equipo clasificado para la fase de grupos de este torneo.

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La formación alemana marcha cuarta en la Bundesliga, detrás de las dos que juegan la Liga de Campeones, BVB Dortmund y Blomberg-Lippe, y de uno de los equipos claros candidatos a ganar esta segunda competición europea, el Thuringer.

El balance del Oldenburg en el torneo domestico es de tres victorias, un empate y una derrota, mientras que en la EHF Liga Europea disputó la segunda ronda ante el GC Amicitia Zürich suizo, al que venció por 45-54 en el global de la eliminatoria.

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Cuadrar el calendario de partidos para el equipo malagueño no será sencillo, ya que tendrá que reubicar los encuentros de Liga Guerreras Iberdrola ante el Lobas Oviedo como local y el Grafometal Sporting La Rioja a domicilio. EFE

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