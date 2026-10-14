Un colegio de Barcelona pide 70.000 euros a los padres de dos alumnos que se suicidaron: el centro quiere proteger su honor ante acusaciones de abuso sexual

(Foto de ARCHIVO) El padre de Kira, la niña que se suicidó con 15 años, José Manuel López. (Carlos Luján / Europa Press)

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La congregación Fils de la Sagrada Familia, propietaria de las escuelas Pare Manyanet de Barcelona, ha demandado a las familias de dos exalumnos que se suicidaron en 2019 y 2021 y a la asociación Trencats por vulneración del honor. La escuela les pide 70.000 euros en compensación.

La acción judicial alcanza a los padres de Kira, quien se suicidó a los 15 años tras estudiar en el centro Pare Manyanet de Sant Andreu, y a la familia de Òscar, que murió a los 21 años después de pasar por la escuela de Les Corts. Los familiares han expresado sus sospechas de que la institución no protegió a Kira del acoso escolar y de que Òscar pudo sufrir abusos sexuales por parte de un profesor.

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Son estas acusaciones las que han motivado la demanda de la congregación religiosa. En declaraciones a Efe, la institución ha defendido que busca proteger su “honor e imagen” y ha expresado que acusarla de encubrir delitos de acoso sexual es “gravísimo” y “no se puede permitir”. En cualquier caso, consideran que los familiares tienen derecho a descubrir la verdad y aseguró que siempre estuvo dispuesta a colaborar con la policía.

Un “sinsentido” de demanda

La demanda del colegio, aceptada a trámite, se refiere en concreto a una entrevista que grabó el padre de Kira, José Manuel López, dentro de uno de los centros del Pare Manyanet. Durante su intervención, aseguró de forma constante que el centro no había tomado ninguna medida para proteger a los alumnos, después de conocer casos de pederastia en el centro.

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La abogada Noelia Rebón, que representa a las familias y a Trencats, ha calificado la demanda de “un sinsentido” y “poco cristiana”. “Si su reputación está en tela de juicio, no es por estas familias, sino por las investigaciones que tienen en curso”, ha aseverado.

Entre los antecedentes mencionados figura el caso de Joaquim Calvet, exrector de Pare Manyanet de Sant Andreu, condenado en 2023 por poseer más de 35.000 archivos de pornografía infantil en el ordenador corporativo del colegio. Las mismas fuentes recordaron que la congregación también se querelló contra los padres de Kira por difamación e injurias; el procedimiento fue archivado en abril, aunque un recurso de apelación fue admitido a trámite.

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“Son padres que están buscando respuestas y se dedican a narrar lo que les ha sucedido”, ha defendido la letrada. Según Ribón, en la entrevista, José Manuel tan solo habla de “sospechas” que le quedaron tras la muerte de su hija, sin afirmar ningún tipo de delito. “Cualquier padre en esas circunstancias lo haría”, ha afirmado en declaraciones a Infobae.

Para María José, madre de Kira, esta acción legal es una represalia contra las familias y un intento de “taparles la boca” antes de la celebración, en el mes de enero, del juicio por la muerte de su hija. Es el primer caso, según ella, donde la víctima de acoso sexual ya está muerta. “Están quedando retratados”, ha asegurado, en declaraciones a Europa Press.

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