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Rafa Nadal presenta su propio vino tinto junto a una histórica bodega jumillana: un tinto ecológico con un precio que ronda los 60 euros

El exdeportista balear se ha unido a la centenaria firma vinícola Juan Gil para presentar una edición especial limitada que ha permitido rescatar antiguos viñedos de más de 50 años

Rafa Nadal lanza su propio vino tinto junto a la bodega murciana Juan Gil (Montaje Infobae)
Rafa Nadal lanza su propio vino tinto junto a la bodega murciana Juan Gil (Montaje Infobae)
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Es el mejor tenista español de la historia y una de las figuras que más alegrías ha traído para el deporte español. Ganador de 92 títulos del circuito ATP, 22 de ellos de Grand Slam, rey indiscutible de la tierra batida y todo un ejemplo a seguir para los más jóvenes tenistas. Ahora, dos años después de anunciar su retirada definitiva, Rafael Nadal Parera cambia la raqueta por la botella de vino.

El extenista balear se ha convertido en el rostro de una nueva edición limitada de vino tinto bautizada como ‘El Tenista’, una botella exclusiva que formará parte de la Denominación de Origen Jumilla. Lo ha hecho de la mano de la histórica bodega jumillana Juan Gil, una empresa familiar fundada en 1916 con más de un siglo de tradición vitivinícola, y que cuenta con viñedos de casi todas las denominaciones de origen de España.

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Este especial lanzamiento llega después de que el propio Nadal difundiera la noticia a través de sus redes sociales, donde compartió fotografías y un video junto al equipo de la bodega en el propio viñedo. “Hay proyectos que te hacen especial ilusión, y este es uno de ellos”, escribió el extenista en su publicación.

El mallorquín se retiró del tenis profesional en 2024, a los 38 años, y comenzó a desarrollar su faceta como empresario, centrada especialmente en el crecimiento de su academia, ‘Rafa Nadal Academy’. Con esta alianza, el manacorí se inicia en el mundo de la gastronomía, apostando por una producción de vinos ecológicos limitada, centrada en la recuperación del patrimonio vitivinícola de Jumilla.

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“Desde hace un tiempo tengo la suerte de compartir con la familia Gil una aventura muy especial: la creación de El Tenista, un vino que ha nacido de una ilusión compartida y de una manera muy parecida de entender las cosas”, agregó en el mensaje. “Me hace muy feliz poder formar parte de este proyecto, aprender de una familia con tanta experiencia y compartir con ellos este camino. @vinasfamiliagil_oficial ¡Espero que os guste tanto como a nosotros!”.

Un tinto ecológico de viñedos antiguos

Detrás de ‘El Tenista’ se oculta una historia de recuperación del patrimonio vitivinícola de Jumilla. El proyecto ha rescatado antiguos viñedos de uva Monastrell, la clásica de la zona de Jumilla, de más de 50 años de vida que se encontraban en riesgo de abandono y que ahora se han convertido en la materia prima del primer vino de Dominio del Liftado.

Rafa Nadal y las jumillanas Bodegas Juan Gil se alían para lanzar el vino 'El tenista' (Bodegas Juan Gil)
Rafa Nadal y las jumillanas Bodegas Juan Gil se alían para lanzar el vino 'El tenista' (Bodegas Juan Gil)

Las cepas están situadas a unos 750 metros de altitud y ofrecen una producción especialmente reducida, de apenas 700 gramos de uva por planta. La vendimia `para su preparación, se realiza de forma manual para seleccionar los racimos que se destinan a la elaboración de esta edición limitada. El resultado es un vino tinto ecológico que permanece aproximadamente 18 meses en barricas nuevas de roble francés antes de completar su crianza en botella.

Según la descripción de la propia bodega, El Tenista despliega en nariz aromas intensos de frutas negras, moras y ciruelas, combinados con notas de monte bajo propias de la zona mediterránea donde se vendimió. El envejecimiento en barrica nueva suma un toque de vainilla y especias dulces a ese perfil aromático. En boca, el vino se presenta robusto y bien estructurado, con taninos suaves y un final largo y persistente. La bodega lo define como un tinto de cuerpo medio a alto que deja una sensación frutal al final de la cata.

El diseño de la botella también remite a la trayectoria deportiva de Nadal. La etiqueta, de fondo blanco y diseño minimalista, incorpora un símbolo que representa el bote de una pelota de tenis sobre tierra batida, en referencia a la superficie donde el mallorquín cosechó buena parte de sus títulos. El precio de venta ronda los 60 euros, según la información publicada sobre su lanzamiento, y puede encontrarse ya a la venta en tiendas especializadas.

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