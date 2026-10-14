El Congreso celebrará sus Jornadas de Puertas Abiertas una semana después del Día de la Constitución

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El Congreso celebrará este año sus Jornadas de Puertas Abiertas con motivo del aniversario de la Constitución que tiene lugar cada 6 de diciembre, pero por segundo año consecutivo lo hará a posteriori, en concreto los días 12 y 13 de diciembre, según adelantaron a Europa Press fuentes parlamentarias.

En esta ocasión, estas Jornadas se realizarán dos semanas después de las elecciones generales del 29 de noviembre, y con el Congreso aún disuelto, ya que las nuevas Cortes no se constituyen hasta el próximo 23 de diciembre.

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La última vez que el Congreso abrió sus puertas a la ciudadanía fue los pasados 12 y 13 de junio, ocasión en la que la Cámara aprovechó para conmemorar las primeras elecciones democráticas tras la dictadura franquista. Durante esas dos jornadas, el Congreso recibió la visita de más de 9.200 personas.

SE INAUGURARON EN 1997

Como es habitual desde que lo instaurara el presidente 'popular' del Congreso Federico Trillo en 1997, el Congreso volverá a abrir la Puerta de los Leones a los ciudadanos los días 12 y 13 de diciembre en la que será ya la trigésimo segunda edición de estas jornadas populares, la séptima en lo que va de legislatura.

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Esos días, los ciudadanos que acudan al Palacio de la Carrera de San Jerónimo podrán hacer un recorrido por sus instalaciones. Los primeros en llegar, como suele ser habitual, serán recibidos por la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol, y el resto de miembros de la Mesa, así como por los portavoces que quieran acercarse a saludarles.

Desde 1997 estas Jornadas se organizaban para celebrar el Día de la Constitución pero una década después, en 2005 y 2006, el socialista Manuel Marín, decidió ampliarlas a junio para conmemorar las elecciones del 15 de junio de 1977, que dieron lugar a las Cortes Constituyentes. Y la también socialista Armengol quiso retomar esa segunda convocatoria de junio.

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