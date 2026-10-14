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Ademar León se desangra en casa para enfilarse a puestos de descenso

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Fernando Pérez Soto

León, 14 oct (EFE).- El Abanca Ademar León, que convirtiera en fortín durante años su palacio municipal, actualmente bautizado como Urbano González Escapa, ha perdido la magia de una pista en la que los grandes clubes, no solo españoles sino también europeos sufrían lo indecible para puntuar y que ahora se ha convertido en terreno abonado para cualquier visitante.

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El cambio en el banquillo leonés agudizó un problema que ya se había ido gestando en las últimas temporadas y que, lejos de subsanarse, se ha cronificado con una situación, si cabe, más palpable en el arranque del actual campeonato donde de tres partidos disputados, dos se saldaron con triunfo rival y el otro con una victoria ajustada sobre la bocina ante Cangas.

De hecho, con el actual entrenador, Luis Puertas, que cogió el testigo mediada la pasada campaña tras la dimisión de Daniel Gordo del que había sido su ayudante, Ademar tan solo ha sumado dos victorias locales, la mencionada ante el conjunto gallego en la actual temporada y la lograda, también por un margen de un gol (29-28), frente a Puente Genil en la anterior.

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De hecho, equipos que no habían nunca romper el muro leonés en el palacio municipal, casos del rival autonómico, Recoletas Atlético Valladolid u otro equipo de Castilla y León, como Viveros Herol BM Nava, acabaron con ese maleficio.

Pero si en León el equipo ha perdido su embrujo y conexión con la afición -cada vez menos numerosa-, a domicilio tampoco la situación mejora ya que desde que sumara dos victorias consecutivas como visitante en Ciudad Real -en el estreno de Puertas en el banquillo- y en Nava, ambas la temporada pasada, no sabe lo que es siquiera puntuar con derrotas especialmente dolorosas por la entidad de sus rivales como el descendido Guadalajara o, este año, el novel en la categoría Puerto Sagunto.

De esta manera, la cita del viernes, de nuevo en el municipal leonés, ante otro equipo de la comunidad autónoma como Tubos Aranda Villa de Aranda, que tan solo ha sumado un punto en cinco jornadas disputadas, se presenta como una final, posiblemente también para el joven entrenador leonés. EFE

fps/rjh/apa

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