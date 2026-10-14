3-1. La estrategia del español Pedro López da resultado y México vence a Jamaica

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Querétaro (México), 13 oct (EFE).- La estrategia de presionar al rival desde el inicio y ser contundente en las oportunidades de anotar le dio frutos este martes a la selección femenina de México, dirigida por el español Pedro López, para derrotar por 3-1 a su par de Jamaica en el segundo partido amistoso entre ambas, esta vez jugado en la ciudad de Querétaro, como parte de su preparación al Premundial de la Concacaf.

México marcó gracias a un autogol de Chantelle Swaby, un tanto de Maricarmen Reyes y uno de Jacqueline Ovalle; por Jamaica descontó K. Van Zanten.

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El Tri femenino presionó desde el inicio la salida del rival, algo que le dio resultado al minuto seis cuando la guardameta Rebecca Spencer y la zaguera Allyson Swaby se equivocaron, dividieron el balón ante el asedio de Maricarmen Reyes, lo que provocó que Chantelle Swaby se precipitará y punteara el balón al fondo de propia puerta para el 1-0.

Al minuto 32 cayó el 2-0 en una jugada por derecha, en un servicio de Kimberly Rodríguez que remató Maricarmen Reyes.

En la segunda mitad, a pesar de los cambios, a Jamaica le costó generar peligro.

El local consiguió el 3-0 al 58 en un tiro libre que cobró de zurda Jacqueline Ovalle lejos de la estirada de la guardameta.

Jamaica respondió un minuto después con un disparo de derecha de K. Van Zanten, recién ingresada, para acercarse 3-1.

En el primer amistoso, jugado el viernes pasado, Jamaica se impuso por 3-4.

- Ficha técnica:

3. México: Esthefanny Barreras; Nicolette Hernández (K. Robles m.46), Kimberly Rodríguez (J. Gutiérrez m.58), Aaliyah Farmer, Rebeca Bernal (C. Corral m.79), Reyna Reyes (A. Godinez m.68); Alice Soto (K. Palacios m.58), Alexia Delgado (N. Antonio m.68); Jacqueline Ovalle, Maricarmen Reyes (K. Nieto m.68), Scarlett Camberos (J. Cásarez m.58).

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Seleccionador: Pedro López.

1. Jamaica: Rebecca Spencer (K. Simmonds m.64); Chantelle Swaby (N. Cardoza m.51), Amelia Van Zanten (K. Van Zanten m.46), Deneisha Blackwood, Allyson Swaby (T. Harris m.68); Drew Spence (L. Brooks m.46), Jody Brown, Atlanta Primus, Kayla Jay McKenna (N. Thomas m.66); Trudi Carter (J. Bailey m.46), Solai Washington.

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Seleccionador: Hubert Busby.

Goles: 1-0, m.6: C. Swaby (en propia meta); 2-0, m.32: M. Reyes; 3-0, m.58: J. Ovalle; 3-1, m.59: K. Van Zanten.

Árbitra: Janeishka Cabán, de Puerto Rico. Amonestó a la jamaiquina K. Simmonds.

Incidencias: Partido amistoso entre las selecciones femeninas de México y Jamaica jugado en el estadio La Corregidora, en Querétaro, centro de México. EFE