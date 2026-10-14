0-1. Carlos Díez salva los tres puntos para mantener el pleno de victorias del Real Madrid

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Redacción Deportes, 14 oct (EFE).- El Real Madrid se impuso este miércoles (0-1) al Roma en el encuentro correspondiente a la segunda jornada de la Liga de Campeones juvenil disputado en el estadio Tre Fontane gracias a un gol de Carlos Díez, su capitán, mediada la segunda parte.

Ambos equipos habían vencido sus respectivos encuentros en la primera fecha de la competición, por lo que aspiraban a meterse en la terna de clubes líderes de la fase liga, con pleno de victorias. Con este resultado, los de Álvaro López son uno de los cinco equipos que hasta ahora han ganado sus dos partidos.

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En la primera mitad, el Real Madrid tuvo más posesión ante un Roma que, jugando con cinco defensores, cometió 14 faltas y recibió tres tarjetas amarillas. El vigente campeón de la Liga de Campeones juvenil dispuso de cinco disparos, aunque ninguno desde una posición claramente de peligro.

Los de Álvaro López necesitaban aumentar su producción ofensiva si querían hacer daño al Roma y fueron acercándose a la portería rival. En el minuto 62, el linier anuló un gol a Lacosta, que había rematado de cabeza un centro de Ciria desde la esquina del área, por fuera de juego.

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Fue el último aviso del Real Madrid. Cinco minutos más tarde, Yáñez abrió la pelota hacia la derecha para Fran Santamaría, quien puso un centro que Daniele Paul despejó hacia su propia portería. El balón rebotó en el palo derecho de la meta romanista y quedó muerto en la frontal del área pequeña, donde lo encontró Carlos Díez para empujarlo al fondo de la red y hacer el 0-1.

En la próxima jornada de la máxima competición europea juvenil, el Real Madrid recibirá en el Alfredo di Stéfano de Valdebebas al Leipzig alemán (miércoles, 21 de octubre, 16.00 horas CEST). EFE

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