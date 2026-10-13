Un nuevo rescate de 86 personas eleva a 886 las llegadas a Canarias el fin de semana

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Las Palmas de Gran Canaria, 13 oct (EFE).- Salvamento Marítimo ha socorrido en las últimas horas a 135 kilómetros de El Hierro a 86 personas que iban en una embarcación precaria, lo que eleva a 886 las auxiliadas y desembarcadas en Canarias el fin de semana.

La sociedad estatal desembarcó anoche a estas personas en el muelle de La Restinga, según ha informado el 112.

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Una vez en tierra, fueron asistidas por efectivos del SUC, Atención Primaria y Cruz Roja y ninguna de ellas precisó ser trasladada al hospital.

Durante el fin de semana han sido desembarcadas en Canarias 886 personas tras ser rescatadas de embarcaciones precarias en la denominada ruta atlántica de la migración procedente de África. EFE

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