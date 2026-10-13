Espana agencias

Toni Comín (Junts) volverá de Bruselas el 24 de octubre y cruzará la frontera andando por un paso de montaña

27/07/2025 El vicepresidente del Consell de la República y eurodiputado de Junts, Toni Comín, durante la celebración del V aniversario de Junts, en la plaza Firal de Prats de Molló, a 27 de julio de 2025, en Prats de Molló (Francia). La cita marca cinco años desde la fundación de Junts, realizada el 25 de julio de 2020, tras su ruptura con el extinto PDeCAT. El evento cobra un significado simbólico para la formación y para el independentismo catalán, ya que Prats de Molló es un enclave histórico relacionado con el exilio político catalán. POLITICA Glòria Sánchez - Europa Press
27/07/2025 El vicepresidente del Consell de la República y eurodiputado de Junts, Toni Comín, durante la celebración del V aniversario de Junts, en la plaza Firal de Prats de Molló, a 27 de julio de 2025, en Prats de Molló (Francia). La cita marca cinco años desde la fundación de Junts, realizada el 25 de julio de 2020, tras su ruptura con el extinto PDeCAT. El evento cobra un significado simbólico para la formación y para el independentismo catalán, ya que Prats de Molló es un enclave histórico relacionado con el exilio político catalán. POLITICA Glòria Sánchez - Europa Press
Guardar

El exconseller y eurodiputado electo de Junts Toni Comín prevé regresar de Bruselas el sábado 24 de octubre cruzando la frontera a pie, según ha explicado en una carta enviada a su entorno y a la que ha tenido acceso Europa Press.

Según han avanzado El Periódico y RAC1, en la misiva anima a sus conocidos a acompañarle para cruzar la frontera, "aquella triste línea administrativa que divide el país y que me impedía volver libre a casa".

PUBLICIDAD

"La idea es cruzar a pie uno de los puertos que conecta la Catalunya Nord con la Catalunya Sud, sábado 24 de octubre, hacia las 12 horas de la mañana. Se trata de una caminada muy sencilla de menos de una hora", explica.

Tras aclarar que intentará dar facilidades logísticas a quienes le quieran acompañar, ha dejado claro que es una invitación y que no quiere crear un problema, por lo que "nadie se debe sentir obligado a nada".

PUBLICIDAD

LA AMNISTÍA "ES UNA REALIDAD"

"La amnistía para los exiliados ya es una realidad. Después de 9 años, ya puedo volver a casa en plena libertad. Es el momento de preparar el retorno, este retorno que mi familia y todos vosotros (mis amigos y amigas) habéis estado esperando desde el primer minuto, día tras días, durante este tiempo", subraya al inicio de la carta.

Será, apunta Comín, un momento importante que solo vivirá "una vez en la vida" y muy feliz, por lo que quiere compartirlo con su familia, amigos y personas que les han apoyado, así como con el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y el exconseller Lluís Puig.

En este sentido, añade que el apoyo recibido ha ayudado a que "el exilio fuera mucho menos duro", algo que ha resaltado que no olvidará nunca.

AGRADECIMIENTO Y RETORNO

"Tengo un agradecimiento indescriptible por vuestro apoyo durante todo este tiempo. Y no he encontrado mejor manera de expresarlo que ofreceros lo mejor que tengo ahora mismo, que es justo el día de mi retorno", destaca.

Siendo consciente de las emociones que le despertará todo ello, asegura que regresar a Cataluña 9 años después "será una de las cosas más bonitas" que le habrán pasado en la vida.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Bruselas advierte que la “prioridad nacional” de PP y Vox en vivienda y ayudas sociales puede vulnerar el derecho europeo

El PP de Valencia defiende que ya se aplicaron criterios similares en municipios gobernados por el PSPV, mientras Vox insiste en la constitucionalidad de la medida y Compromís lleva la respuesta de Bruselas al Defensor del Pueblo

Bruselas advierte que la “prioridad nacional” de PP y Vox en vivienda y ayudas sociales puede vulnerar el derecho europeo

Última hora de la visita de Felipe VI y Letizia a Ceuta, en directo: los reyes aseguran que saldan “una deuda” con su visita a Ceuta y Feijóo critica que Sánchez no les acompañe

La visita se produce dos meses y medio después del cruce informal masivo de en torno a 70.000 personas que desencadenó una crisis aún sin cerrar, en vísperas de una cita electoral marcada por varios frentes abiertos para el Gobierno

Última hora de la visita de Felipe VI y Letizia a Ceuta, en directo: los reyes aseguran que saldan “una deuda” con su visita a Ceuta y Feijóo critica que Sánchez no les acompañe

Avance de ‘La Promesa’ del miércoles 14 de octubre: Leocadia le dirá a María que perderá a Janita si no se casa con Carlo y Manuel llegará a Lisboa

Ciro temerá que Manuel los haya descubierto en el próximo episodio de ‘La Promesa’

Avance de ‘La Promesa’ del miércoles 14 de octubre: Leocadia le dirá a María que perderá a Janita si no se casa con Carlo y Manuel llegará a Lisboa

Felipe VI y Letizia visitan el colegio Vicente Aleixandre en Ceuta: el gesto del rey con el bastón de Juan Jesús Vivas y la complicidad de la reina con los niños

Los reyes han ido a la ciudad autónoma para rendir tributo a las decenas de personas que perdieron la vida en el mar el pasado mes de julio

Felipe VI y Letizia visitan el colegio Vicente Aleixandre en Ceuta: el gesto del rey con el bastón de Juan Jesús Vivas y la complicidad de la reina con los niños

Cuál es el deporte que aumenta casi 10 años la longevidad: más que ir al gimnasio, el fútbol o la natación

Este deporte no solo combina beneficios físicos, sino que también requiere la interacción con otros jugadores y favorece la creación de vínculos

Cuál es el deporte que aumenta casi 10 años la longevidad: más que ir al gimnasio, el fútbol o la natación
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de la visita de Felipe VI y Letizia a Ceuta, en directo: los reyes aseguran que saldan “una deuda” con su visita a Ceuta y Feijóo critica que Sánchez no les acompañe

Última hora de la visita de Felipe VI y Letizia a Ceuta, en directo: los reyes aseguran que saldan “una deuda” con su visita a Ceuta y Feijóo critica que Sánchez no les acompañe

Ceuta recibe a Felipe VI y Letizia: la histórica visita de los reyes a la ciudad autónoma, en imágenes

Pedraz imputa al exjuez que presuntamente intentó “eliminar” a la magistrada del caso de David Sánchez y dijo que era “un puto grano en el culo”

Doce concejales del PP dimiten del gobierno de Algeciras tras dos denuncias por presuntas agresiones sexuales contra el alcalde

La Policía advierte: “Hacer un ‘simpa’ en una gasolinera te puede salir mucho más caro que llenar el depósito”

ECONOMÍA

Los jóvenes ya no sueñan con trabajar en Google, prefieren ser funcionarios y priorizan la estabilidad laboral

Los jóvenes ya no sueñan con trabajar en Google, prefieren ser funcionarios y priorizan la estabilidad laboral

Ocho acusados por una trama inmobiliaria en Cantabria rebajan sus penas después de confesar: inflaban el precio de los pisos para lograr hipotecas fraudulentas

Claves para la renta 2027: el BOE publica la recuperación de la deducción estatal por alquiler

Hacienda calcula el coste de la rebaja del IRPF que defiende Vox, 85.000 millones, y pregunta cómo pagarán la sanidad y la educación públicas

Koke no jugará contra el Manchester United tras la muerte de su madre: ¿cuántos días de permiso le corresponden por ley?

DEPORTES

La reflexión de Luka Modric sobre los negocios: “Mi mujer trabajó dos años en la administración y estudió Economía como su madre”

La reflexión de Luka Modric sobre los negocios: “Mi mujer trabajó dos años en la administración y estudió Economía como su madre”

Atlético de Madrid- Manchester United, en directo: previa y última hora del partido de Champions League de la fase de liga

Galatasaray- FC Barcelona, en directo: previa y última hora del partido de Champions de la fase liguera

La reflexión de Bojan Krkic sobre la salud mental: “No entiendo la necesidad de encontrar al nuevo Messi o Ronaldinho y no valoramos lo que tenemos”

La reflexión de Cucurella sobre su infancia: “Mi madre se chupaba dos horas de coche para llevarme a entrenar y se quedaba allí tres horas pasando frío o calor”