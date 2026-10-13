Toni Comín (Junts) volverá de Bruselas el 24 de octubre y cruzará la frontera andando por un paso de montaña

27/07/2025 El vicepresidente del Consell de la República y eurodiputado de Junts, Toni Comín, durante la celebración del V aniversario de Junts, en la plaza Firal de Prats de Molló, a 27 de julio de 2025, en Prats de Molló (Francia). La cita marca cinco años desde la fundación de Junts, realizada el 25 de julio de 2020, tras su ruptura con el extinto PDeCAT. El evento cobra un significado simbólico para la formación y para el independentismo catalán, ya que Prats de Molló es un enclave histórico relacionado con el exilio político catalán. POLITICA Glòria Sánchez - Europa Press

Guardar

El exconseller y eurodiputado electo de Junts Toni Comín prevé regresar de Bruselas el sábado 24 de octubre cruzando la frontera a pie, según ha explicado en una carta enviada a su entorno y a la que ha tenido acceso Europa Press.

Según han avanzado El Periódico y RAC1, en la misiva anima a sus conocidos a acompañarle para cruzar la frontera, "aquella triste línea administrativa que divide el país y que me impedía volver libre a casa".

PUBLICIDAD

"La idea es cruzar a pie uno de los puertos que conecta la Catalunya Nord con la Catalunya Sud, sábado 24 de octubre, hacia las 12 horas de la mañana. Se trata de una caminada muy sencilla de menos de una hora", explica.

Tras aclarar que intentará dar facilidades logísticas a quienes le quieran acompañar, ha dejado claro que es una invitación y que no quiere crear un problema, por lo que "nadie se debe sentir obligado a nada".

PUBLICIDAD

LA AMNISTÍA "ES UNA REALIDAD"

"La amnistía para los exiliados ya es una realidad. Después de 9 años, ya puedo volver a casa en plena libertad. Es el momento de preparar el retorno, este retorno que mi familia y todos vosotros (mis amigos y amigas) habéis estado esperando desde el primer minuto, día tras días, durante este tiempo", subraya al inicio de la carta.

PUBLICIDAD

Será, apunta Comín, un momento importante que solo vivirá "una vez en la vida" y muy feliz, por lo que quiere compartirlo con su familia, amigos y personas que les han apoyado, así como con el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y el exconseller Lluís Puig.

En este sentido, añade que el apoyo recibido ha ayudado a que "el exilio fuera mucho menos duro", algo que ha resaltado que no olvidará nunca.

PUBLICIDAD

AGRADECIMIENTO Y RETORNO

"Tengo un agradecimiento indescriptible por vuestro apoyo durante todo este tiempo. Y no he encontrado mejor manera de expresarlo que ofreceros lo mejor que tengo ahora mismo, que es justo el día de mi retorno", destaca.

PUBLICIDAD

Siendo consciente de las emociones que le despertará todo ello, asegura que regresar a Cataluña 9 años después "será una de las cosas más bonitas" que le habrán pasado en la vida.