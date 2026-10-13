Sumar señala que el "cambio de decisión" de Rufián no debe impedir unidad en la izquierda

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Madrid, 13 oct (EFE).- La líder del partido Movimiento Sumar, Verónica Martínez Barbero, ha señalado que el "cambio de decisión" de Gabriel Rufián, al ir finalmente como candidato de ERC en las elecciones generales y llegar a un acuerdo solo con Podemos, "no puede ser un obstáculo" para que toda la izquierda vaya junta.

En una entrevista este martes en Telecinco, Barbero ha reprochado al portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, que llevara tiempo planteando una alianza de toda la izquierda en las generales y que finalmente haya elegido ir con ERC, ya que considera que tendría que haber tomado la decisión antes.

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"Este cambio de decisión no puede ser un obstáculo para que todas las izquierdas vayamos juntas", ha añadido.

En este sentido, ha afirmado que la nueva coalición Frente Amplio (integrada por el momento por Movimiento Sumar, IU, Más Madrid y los comunes) es "la unidad de la izquierda" y está abierta a incorporar a todas las organizaciones que quieran, "incluida Podemos".

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Barbero ve posible que Podemos se una a Frente Amplio de aquí al viernes, que es el último día para registrar coaliciones, pese al acuerdo cerrado entre los morados y ERC para colaborar en Cataluña en las generales, que incluye un tándem electoral entre Gabriel Rufián e Irene Montero para hacer campaña juntos.

"En el año 2023, hasta el último momento no hubo una incorporación de todas las fuerzas estatales de la izquierda. Y nosotras aún confiamos en que Podemos venga y se incorpore al Frente Amplio", ha declarado.

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A la espera de saber si hay unidad o no con Podemos, Frente Amplio ha designado ya oficialmente como cabeza de cartel a la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, de la que Barbero ha dicho que es una "candidata excepcional". EFE