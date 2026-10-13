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Paraguay SE enfrentará a Singapur y Japón en la ventana FIFA de noviembre

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Asunción, 13 oct (EFE).- La selección paraguaya se enfrentará a las de Singapur y Japón el 13 y el 17 de noviembre próximos, respectivamente, en una doble jornada de amistosos internacionales programados por la FIFA, informó este martes la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF).

Ambos encuentros tendrán como escenario el Estadio Nacional de Singapur, ubicado en Kallang, indicó la APF en un comunicado.

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Se trata del segundo combo de partidos amistosos que afronta Paraguay tras su paso por el Mundial 2026, que ganó España al vencer en la final por 1-0 a Argentina y en el que la Albirroja acabó entre las 16 mejores.

El conjunto dirigido por el argentino Gustavo Alfaro, fiel a su conocida fórmula defensiva, llega en buena forma tras imponerse a Bolivia por 2-0 y a Colombia por 1-0 en los amistosos disputados en septiembre pasado.

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En su último partido amistoso internacional, Paraguay y Japón empataron 2-2 el 10 de octubre de 2025.

En el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, Japón finalizó segunda en el Grupo F tras derrotar a Túnez por 4-0 y conseguir empates memorables con Países Bajos (2-2) y Suecia (1-1).

Singapur, por su parte, se quedó fuera del Mundial.

Alfaro, quien asumió la conducción de la selección paraguaya a mediados de 2024, cumple su segundo ciclo al mando de la Albirroja.

El 11 de septiembre pasado, la APF informó de que Alfaro renovó hasta 2030 su vínculo como seleccionador de Paraguay. EFE

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