Laura Borràs asegura que Puigdemont no volverá antes de las generales: Quiere "un regreso de país"

La expresidenta de Junts y del Parlament de Cataluña, Laura Borràs, ha asegurado este martes que el líder de Junts y expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, no volverá a Cataluña antes de las elecciones generales del 29 de noviembre porque "quiere que su regreso sea un regreso de país y no de partido".
"Marchó como presidente de la Generalitat, ha estado ejerciendo de presidente de la Generalitat en el exilio y, por tanto, no confundirá estos nueve años con una contienda electoral", ha afirmado en una entrevista en La 2Cat y Ràdio 4 recogida por Europa Press.
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Borràs ha añadido que los saludos y las fotos que Puigdemont se hizo este domingo con los asistentes al concierto de Maria del Mar Bonet en la sala Olympia de París son "el preludio o el aperitivo" de lo que el líder de Junts se encontrará cuando vuelva a Cataluña.
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