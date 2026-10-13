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Laura Borràs asegura que Puigdemont no volverá antes de las generales: Quiere "un regreso de país"

12/05/2024 El expresidente de la Generalitat de Catalunya y candidato de Junts a las elecciones catalanas, Carles Puigdemont, comparece tras el recuento de votos durante el seguimiento de la jornada electoral de elecciones autonómicas de Cataluña, en Jean Carrère Space, a 12 de mayo de 2024, en Argelès (Francia). Casi seis millones de catalanes han sido llamados a las urnas hoy, 12 de mayo, para elegir a su nuevo presidente autonómico para los próximos cuatro años. Hay 135 escaños en juego, en la que será la XIV legislatura de Cataluña, por lo que los candidatos de los diferentes partidos deben alcanzar una mayoría absoluta de 68 escaños para hacerse con la Presidencia. POLITICA Glòria Sánchez - Europa Press
12/05/2024 El expresidente de la Generalitat de Catalunya y candidato de Junts a las elecciones catalanas, Carles Puigdemont, comparece tras el recuento de votos durante el seguimiento de la jornada electoral de elecciones autonómicas de Cataluña, en Jean Carrère Space, a 12 de mayo de 2024, en Argelès (Francia). Casi seis millones de catalanes han sido llamados a las urnas hoy, 12 de mayo, para elegir a su nuevo presidente autonómico para los próximos cuatro años. Hay 135 escaños en juego, en la que será la XIV legislatura de Cataluña, por lo que los candidatos de los diferentes partidos deben alcanzar una mayoría absoluta de 68 escaños para hacerse con la Presidencia. POLITICA Glòria Sánchez - Europa Press
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La expresidenta de Junts y del Parlament de Cataluña, Laura Borràs, ha asegurado este martes que el líder de Junts y expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, no volverá a Cataluña antes de las elecciones generales del 29 de noviembre porque "quiere que su regreso sea un regreso de país y no de partido".

"Marchó como presidente de la Generalitat, ha estado ejerciendo de presidente de la Generalitat en el exilio y, por tanto, no confundirá estos nueve años con una contienda electoral", ha afirmado en una entrevista en La 2Cat y Ràdio 4 recogida por Europa Press.

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Borràs ha añadido que los saludos y las fotos que Puigdemont se hizo este domingo con los asistentes al concierto de Maria del Mar Bonet en la sala Olympia de París son "el preludio o el aperitivo" de lo que el líder de Junts se encontrará cuando vuelva a Cataluña.

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