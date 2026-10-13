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Las diez visitas reales a Melilla, la primera de Felipe VI

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Paqui Sánchez

Melilla, 13 oct (EFE).- Melilla ha recibido durante sus 529 años de historia española nueve visitas de miembros de la Casa Real, a la que se sumará este miércoles la de Felipe VI y Letizia, su primera vez en la ciudad. Será la quinta de un rey después de las tres que hizo su bisabuelo, Alfonso XIII, y la de su padre, Juan Carlos I, en 2007.

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La primera vez que un monarca pisó Melilla fue en 1904, cuando Alfonso XIII, poco antes de cumplir 18 años y dos asumiendo la Corona, llegó a una ciudad que aún era muy pequeña y no había iniciado su expansión, según explica en una entrevista con EFE el cronista oficial de Melilla, Antonio Bravo.

Volvería siete años después, en 1911, cuando se encontró “una Melilla distinta, en pleno crecimiento” con su incipiente Ensanche Modernista; y en 1927, en su tercera y última visita al final de su reinado, esa vez acompañado por la reina Victoria Eugenia, cuando la ciudad ya se había convertido “en una metrópoli importante”.

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“Es curioso cómo con estas tres visitas de Alfonso XIII, en cierta manera, el crecimiento personal del rey se va reflejando también en el propio crecimiento de la ciudad en paralelo”, señala Bravo.

El paso del tiempo no ha borrado el rastro de aquellas tres visitas de Alfonso XIII, pese a haber transcurrido casi un siglo de la última. Inauguró obras emblemáticas en Melilla, el puerto y el Panteón de los Héroes. Y la carretera que lleva su nombre rememora el camino del monarca a su lugar de descanso en Melilla, en la que hoy es la base militar.

Pasarían más de cuatro décadas hasta la siguiente visita real, la primera de Juan Carlos y Sofía, que en 1970 llegaron como príncipes para conmemorar el 50 aniversario de la Legión. El cronista oficial destaca la “gran relevancia y repercusión” de aquel viaje, antesala del que hicieron, ya como reyes, el 6 de noviembre de 2007.

Aquella fue la última visita real en Melilla, que recibió a los reyes completamente volcada, con más de 30.000 personas en las calles, una escena histórica que se podría repetir este 14 de octubre de 2026 en el viaje con el que Felipe VI completará su recorrido por las 19 autonomías españolas.

Ceuta y Melilla son las que le faltan por visitar, ya que nunca ha estado en ellas, tampoco como príncipe, a diferencia de sus padres. Doña Sofía, además, regresó ya como reina emérita a Melilla en 2025, completando tres visitas, igual que Alfonso XIII.

Otros miembros de la familia real también han viajado antes que Felipe VI a Melilla, como su abuelo Don Juan, conde de Barcelona, en 1984; y sus hermanas, las infantas Cristina y Elena, en 1997 y 1998, respectivamente, que se desplazaron tras las tragedias de la rotura de los depósitos de agua y el accidente aéreo de PauknAir.

“Que el rey Felipe venga ahora supone continuar la visita de sus padres en 2007 en un momento importante” y para “refrendar su papel como elemento de cohesión, de unidad y de seguridad en el futuro” en dos ciudades, Ceuta y Melilla, que han sufrido una “fuerte presión mediática” por la crisis fronteriza y el debate sobre su soberanía, apunta Bravo.

Esta será la décima visita de miembros de la Casa Real que reciba Melilla en 122 años. Antes del siglo XX no hubo ninguna, aunque esa ausencia, según Bravo, no impidió “el trato especial que los reyes siempre tuvieron hacia Melilla”, al remontarse su origen español a la época de los Reyes Católicos, un dato que siempre era tenido en cuenta al tomar decisiones sobre ella.

Ese “peso de la historia” aparece en los archivos y hemerotecas, según el cronista melillense, pues “algo que era España desde los Reyes Católicos era una herencia muy antigua que tenía que ser defendida”. EFE

(Foto)

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