La Bolsa española abre con ganancias del 0,47 % y supera los 19.300 puntos

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Madrid, 13 oct (EFE).- La Bolsa española ha abierto este martes con ganancias del 0,47 % y ha superado los 19.300 puntos, a pesar de las fuertes caídas en Asia por las tecnológicas, y mientras en Estados Unidos se espera el inicio de la presentación de resultados de la gran banca.

En la apertura de la jornada, el IBEX 35, el principal selectivo español, sube ese 0,47 %, hasta los 19.371,9 puntos. Las ganancias del año son del 11,93 %.

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En otros mercados, el brent, el crudo de referencia de Europa, baja el 1,25 %, hasta los 105,32 dólares, a pesar de las tensiones en Oriente Medio, y mientras la rentabilidad de los bonos baja. EFE

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