Feijóo, tras el fallo del Supremo sobre la 'ley de nietos': "No hay limpieza democrática si no hay limpieza del censo"

10/10/2026 El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante un acto de precampaña del Partido Popular (PP), en Ifema, a 10 de octubre de 2026, en Madrid (España). El PP ha celebrado hoy su primer acto de precampaña para las elecciones generales del 29 de noviembre (29N). Feijóo ha asistido a este acto junto a la presidenta de la Comunidad de Madrid y el alcalde de la capital. POLITICA Carlos Luján - Europa Press

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El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que su formación enviará interventores y apoderados a "todas las mesas" electorales el próximo 29 de noviembre y ha avisado que "no hay limpieza democrática si no hay limpieza del censo".

Así se ha pronunciado un día después de que el Tribunal Supremo (TS) haya rechazado el recurso del Gobierno que reclamaba levantar la suspensión cautelar de la 'ley de nietos' y haya señalado que no podrán votar en las elecciones generales los nacionalizados por esa vía, salvo aquellos que puedan acreditar que sus antepasados sufrieron exilio.

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En una entrevista en 'esRadio', Feijóo ha indicado que el Supremo ha dicho "algo elemental" al dejar claro que no tiene nada en contra de dar la nacionalidad a "los nietos de los exiliados, como dice la ley". "Pero evidentemente no puede dar la nacionalidad ni se pueden regalar pasaportes aquellos que no son nietos y aquellos que no provienen de los exiliados, que es la instrucción de la hermana del ministro (Óscar Puente)", ha aseverado, para añadir que eso "lo diría cualquier tribunal de instancia".

Feijóo ha recordado que la Junta Electoral Central (JEC) ya advirtió de que esa instrucción iba en contra de la ley y ha añadido que es el órgano que "debe de velar por la limpieza del censo". "No hay limpieza democrática si no hay limpieza del censo", ha avisado.

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El presidente del PP ha indicado que "otra de las trampas del sanchismo" es decir que su partido está "en contra de la posibilidad de dar un pasaporte con derecho a voto a los nietos de los exiliados" y ha subrayado que eso "es falso".

Según ha añadido, su partido lo que critica que se hiciera después "una instrucción en contra de una ley" para abrir "de forma indiscriminada" ese derecho a voto "a cualquier ciudadano que tenga un antepasado ya sea su tatarabuelo o lo que fuere". A su entender, "eso no tiene parangón".

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"Yo tengo que darle valor al pasaporte español. Es que si no le damos valor al instrumento jurídico más importante que tiene una nación que es dar el pasaporte a un país y considerarlo con plenos derechos y obligaciones a ese ciudadano automáticamente todo esto quiebra", ha enfatizado.

PIDE A LOS ESPAÑOLES QUE "NO SE DEJEN ENGAÑAR"

En este sentido, ha indicado que él no sabe lo hará Pedro Sánchez ante las generales pero sí que sabe lo que va a hacer él y su partido. "Yo voy a trabajar hasta el último instante, incluida la jornada de reflexión en el sentido de tener el partido activado", ha asegurado, para recalcar que los interventores y apoderados del PP "estarán en todas las mesas" electorales el día 29 de noviembre.

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Feijóo ha dicho que están "preparados" después de "tantas trampas", "tantas coacciones", "tantas manipulaciones", "tantas cloacas" y "tantas mordidas". "Y yo pido altura de miras a los españoles y que no se dejen engañar porque Esto es una oportunidad una oportunidad de cambiar o una oportunidad de despeñarnos por el abismo de Sánchez", ha avisado.

Una vez más, Feijóo ha pedido explicaciones al presidente del Gobierno por las informaciones que se conocen sobre la jueza de Badajoz Beatriz Biedma y ha recordado que se está investigando "la financiación del PSOE" y "de las cloacas" de ese partido.

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"¿Quién ha dado instrucciones a las personas concretas para acabar con la jueza de Badajoz? ¿Quién ha dado esa instrucción? ¿Quién está detrás? ¿Quién la ha financiado? Esa es una pregunta que cualquier presidente de Gobierno tendría que salir de forma inmediata y aclararlo", ha señalado.

En este punto, ha criticado que el Gobierno quiera "agitar la calle" antes de los comicios cuando "no puede pisar la calle". "El Gobierno está muy agitado, muy asustado, con un instinto de supervivencia enorme", ha apostillado.

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EL "ÚNICO DESAHUCIO DEMOCRÁTICO" ES "SACAR" A SÁNCHEZ DE MONCLOA

Feijóo ha indicado que el Gobierno, "por mucho que intente hablar de desahucios", el "un único desahucio en España" es "sacar a Sánchez de Moncloa". "Eso sí, desahucio democrático. Pero este es el desahucio más importante que tiene España", ha manifestado.

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Ante la huelga general que han convocado los sindicatos el 11 de noviembre, Feijóo ha dicho que "allá" ellos porque, a su juicio, se han "equivocado" con esta convocatoria. "Están perdiendo legitimidad en esta decisión", ha indicado.

En este punto, ha subrayado que la vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, ha reconocido que "es una huelga a la oposición". "Desde luego, yo soy líder sindical y inmediatamente salgo y digo, oiga, esto no es así y si alguien interpreta que esta huelga es a la oposición, yo la retiro", ha apostillado.

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Feijóo ha recordado que por sus responsabilidades anteriores ha tenido buena relación con los sindicatos. "Me conozco bien a los sindicatos y creo que yo los sindicatos que conocía esto no lo hacían", ha abundado.

El jefe de la oposición ha criticado que Sánchez busque "agitar la calle" cuando es la calle lo que tenía que estar agitada contra su gestión estos ocho años. Por eso, ha confiado que la calle y los ciudadanos se manifiesten "de forma clara, contundente y masiva" el día 29 en las urnas.