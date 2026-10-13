Doce de los 15 concejales del PP abandonan el gobierno de Algeciras

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Algeciras (Cádiz), 13 oct (EFE).- Doce de los quince concejales populares del Ayuntamiento de Algeciras (Cádiz) han presentado en la tarde de este martes su renuncia a sus responsabilidades en el gobierno municipal ante "la falta de respuesta" del alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, a la petición de dimisión que le ha trasladado el PP tras las denuncias de abuso sexual presentadas contra el regidor por dos militantes.

En un comunicado el PP han anunciado que los concejales ya han registrado en el Ayuntamiento el escrito informando de su decisión.

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"El Partido Popular de Cádiz insiste en que, tras este paso, se tomaran todas las medidas oportunas para garantizar la estabilidad del municipio", ha indicado la formación en el comunicado.

Los doce ediles que abandonan el gobierno local, pero no sus actas de concejal, han mantenido la postura del partido de exigir al alcalde la dimisión. Otros tres ediles populares - Patricia Bueno, Vicente Palomares y Yéssica Rodríguez- mantienen su apoyo al alcalde, por lo que el partido ha abierto un expediente que puede acabar en su expulsión. EFE

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