Dani Carvajal participa en su primer entrenamiento con el Getafe

Madrid, 13 oct (EFE).- El defensa Dani Carvajal participó este martes en el primer entrenamiento con el Getafe después de que el club madrileño confirmara la incorporación del exfutbolista del Real Madrid hasta final de temporada.
El Getafe distribuyó imágenes de Carvajal en la sesión desarrollada junto al resto de integrantes del conjunto que dirige Pepe Bordalás en la ciudad deportiva del equipo azulón.
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Carvajal participó primero en la ronda de ejercicios físicos y, posteriormente, en las acciones con balón.
El defensa nacido en Leganés (Madrid), de 34 años, estaba sin equipo desde que salió del Real Madrid al final de la pasada temporada. EFE
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(foto) (vídeo)
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