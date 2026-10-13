Espana agencias

Cuatro detenidos, uno de ellos menor, por atentado a la autoridad y desórdenes ayer en Sol

Guardar

Madrid, 13 oct (EFE).- La Policía Nacional detuvo ayer a cuatro personas, una de ellas menor de edad, acusadas de delitos de atentado a la autoridad y desórdenes en la Puerta del Sol, cuando varios grupos de radicales acudieron a la zona con intención de reventar la acampada que desde hace 17 días se mantiene en protesta por la crisis de la vivienda.

Desde la Jefatura Superior de Policía de Madrid han indicado a EFE que los cuatro detenidos fueron tres varones -uno menor- y una mujer, en tanto que varios agentes resultaron heridos.

PUBLICIDAD

Tras dos semanas de acampada en la Puerta del Sol, la de ayer fue la jornada más tensa. Los problemas comenzaron cuando, al término del desfile por el Día de la Fiesta Nacional, un grupo de personas con banderas de España, algunas de ellas inconstitucionales, rodearon a los acampados al grito de "Ceuta no se vende" y cantando el "Cara al sol".

Después de dos horas de confrontación de cánticos, la Policía Nacional disolvió a los manifestantes, si bien la tensión continuó por la tarde, con ambos bandos enfrentados en las calles aledañas a la plaza, hasta el punto de que los organizadores de la acampada pidieron ayuda por redes sociales ante el temor a ser atacados. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Alicia Martínez, meteoróloga en un aeropuerto: “Hacemos turnos de 24 h, trabajamos un día y libramos 5”

La joven mostró en un video viral la rutina detrás de una jornada completa, con alarmas cada 30 minutos y protocolos ante cualquier cambio climático

Alicia Martínez, meteoróloga en un aeropuerto: “Hacemos turnos de 24 h, trabajamos un día y libramos 5”

El PP de Cádiz pide la dimisión del alcalde de Algeciras después de que dos militantes le denuncien por agresión sexual

Landaluce abandonó el grupo parlamentario del PP en el Senado el pasado mes de diciembre, cuando recibió la primera denuncia

El PP de Cádiz pide la dimisión del alcalde de Algeciras después de que dos militantes le denuncien por agresión sexual

Penélope Cruz se pronuncia sobre la crisis de la vivienda en España: “No se puede permitir que alguien se quede en la calle en esas condiciones”

La actriz ha hablado con los medios de comunicación sobre la influencia de la película ‘En los márgenes’ y la situación actual que viven miles de familias en nuestro país

Penélope Cruz se pronuncia sobre la crisis de la vivienda en España: “No se puede permitir que alguien se quede en la calle en esas condiciones”

España continúa liderando el crecimiento en Europa: el FMI eleva al 2,5% la previsión para 2026, el doble que la eurozona

El organismo ha revisado al alza el desempeño español, aunque alertó sobre una inflación que trepará al 3,7% y un desempleo que seguirá rondando el 10%

España continúa liderando el crecimiento en Europa: el FMI eleva al 2,5% la previsión para 2026, el doble que la eurozona

Tus pies importan más de lo que crees: cómo la pisada puede alterar tu postura, limitar tu movilidad y afectar a tu salud mental

Una pisada incorrecta o dolorosa puede modificar la manera de caminar y aumentar la carga sobre otras articulaciones

Tus pies importan más de lo que crees: cómo la pisada puede alterar tu postura, limitar tu movilidad y afectar a tu salud mental
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El PP de Cádiz pide la dimisión del alcalde de Algeciras después de que dos militantes le denuncien por agresión sexual

El PP de Cádiz pide la dimisión del alcalde de Algeciras después de que dos militantes le denuncien por agresión sexual

Qué ha cambiado desde la última visita de un rey español a Ceuta y Melilla que Mohamed VI consideró una “provocación”

Un agujero en las elecciones generales con la ley de nietos: españoles que votaron en 2023 o en las andaluzas no podrán hacerlo el 29N

Visita de los reyes Felipe VI y Letizia a Ceuta, en directo: última hora del viaje oficial y reacciones en la campaña electoral y Marruecos

Muere el padre de Zapatero, Juan Rodríguez, a los 100 años: jurista, hijo de represaliado y una relación muy estrecha con el expresidente

ECONOMÍA

España continúa liderando el crecimiento en Europa: el FMI eleva al 2,5% la previsión para 2026, el doble que la eurozona

España continúa liderando el crecimiento en Europa: el FMI eleva al 2,5% la previsión para 2026, el doble que la eurozona

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Construir más casas no basta si los sueldos se quedan atrás: el estudio que cuestiona que aumentar la oferta sirva para abaratar la vivienda

Se acerca el invierno con menos reservas de gas y precios más altos, pero España afronta el frío con ventaja para asegurar el suministro

El fraude en los contratos a tiempo parcial afecta más a las mujeres: 17.203 trabajadoras logran que se reconozca su jornada real

DEPORTES

Ismael García, el español que se esconde tras un Galatasaray que busca acabar con el todopoderoso FC Barcelona en Champions

Ismael García, el español que se esconde tras un Galatasaray que busca acabar con el todopoderoso FC Barcelona en Champions

El día que el Atlético de Madrid aplastó al Manchester United en un partido que no se televisó en ningún lugar del mundo y donde Futre se hizo eterno en el Vicente Calderón

La reflexión de Dani Güiza sobre sus inversiones en vivienda: “Lo mejor es invertir en casas. Tengo bastantes, vivo de eso y de lo ahorrado”

La reflexión de Guti sobre la vivienda: “Con mi primer sueldo en el Madrid, le compré un coche y una casa a mis padres”

Sale a la luz la conversión entre Topuria y su hermano tras tirar la toalla en la Casa Blanca: “Ilia, mantén la calma esta ronda. Vas ganando 2-0, hermano”