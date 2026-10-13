Cuatro detenidos, uno de ellos menor, por atentado a la autoridad y desórdenes ayer en Sol

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Madrid, 13 oct (EFE).- La Policía Nacional detuvo ayer a cuatro personas, una de ellas menor de edad, acusadas de delitos de atentado a la autoridad y desórdenes en la Puerta del Sol, cuando varios grupos de radicales acudieron a la zona con intención de reventar la acampada que desde hace 17 días se mantiene en protesta por la crisis de la vivienda.

Desde la Jefatura Superior de Policía de Madrid han indicado a EFE que los cuatro detenidos fueron tres varones -uno menor- y una mujer, en tanto que varios agentes resultaron heridos.

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Tras dos semanas de acampada en la Puerta del Sol, la de ayer fue la jornada más tensa. Los problemas comenzaron cuando, al término del desfile por el Día de la Fiesta Nacional, un grupo de personas con banderas de España, algunas de ellas inconstitucionales, rodearon a los acampados al grito de "Ceuta no se vende" y cantando el "Cara al sol".

Después de dos horas de confrontación de cánticos, la Policía Nacional disolvió a los manifestantes, si bien la tensión continuó por la tarde, con ambos bandos enfrentados en las calles aledañas a la plaza, hasta el punto de que los organizadores de la acampada pidieron ayuda por redes sociales ante el temor a ser atacados. EFE

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