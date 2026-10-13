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Crece el voluntariado universitario en los últimos años, que moviliza a 23.648 estudiantes

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Madrid, 13 oct (EFE).- Los proyectos de voluntariado impulsados por las universidades españolas aumentan en los últimos años hasta sumar más de 3.400 iniciativas en el curso 2025/2026, que movilizaron a 23.648 estudiantes.

Así se desprende del XIV Estudio sobre Voluntariado Universitario de la Fundación Mutua Madrileña difundido este martes, que destaca que tres de cada cuatro voluntarios son mujeres.

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En su mayoría, los programas se concentran en iniciativas relacionadas con la infancia (84 %), seguidas de acciones para colectivos en riesgo de exclusión social (60 %), el cuidado de mayores (45 %), la cooperación al desarrollo (37 %) y los colectivos con diversidad funcional (35 %).

El 21 % de las iniciativas de este año fueron de nueva creación, un dato "que evidencia la capacidad de las universidades para identificar nuevas necesidades y adaptar sus programas para darles respuesta", explica la organización en un comunicado.

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Según el estudio, que recoge datos del curso 2025/2026 de 43 universidades públicas y privadas y de 121 entidades del tercer sector, el 85 % de los proyectos se desarrollan en España, mientras que el 15 % restante tiene lugar en otros países.

En cuanto a la duración de los proyectos, prevalecen las iniciativas de duración intermedia, siendo la opción más habitual las de entre seis y doce meses.

La Universidad de Salamanca lidera la clasificación de acciones de voluntariado, con 481 proyectos, seguida de la Universitat de Girona y la Universidad Miguel Hernández de Elche, con 393 y 278 iniciativas, respectivamente.

Por otro lado, la Universidad de Santiago de Compostela revalida el primer puesto en cuanto a alumnos implicados en el voluntariado, con 4.257 estudiantes, seguida de la Universidad CEU San Pablo de Madrid, con 3.903 participantes, y la Universitat de Girona, con 2.462 estudiantes.

El voluntariado forma parte de la estructura de la mayoría de universidades: cinco de cada diez cuentan con un departamento específico para su gestión, mientras que un 44 % lo hace desde otra unidad, y la mitad de las instituciones participa en proyectos junto a otros centros.

En cuanto al presupuesto, el 45 % de las entidades destinan 25.000 euros o menos al año a sus programas de voluntariado, mientras que un 30 % cuenta con presupuestos superiores.

Incrementar este presupuesto es el "principal reto" señalado por las universidades para impulsar el voluntariado.

Ocho de cada diez proyectos de voluntariado se hacen en colaboración con una ONG, frente al 23 % promovido directamente por las propias universidades.

"Son las entidades del tercer sector las que aportan el conocimiento directo de las necesidades sociales, la experiencia en la intervención y los espacios en los que desarrollar la actividad", afirma Lorenzo Cooklin, director general de la Fundación Mutua Madrileña.

Asimismo, los programas universitarios son una vía de incorporación de estudiantes para el 47 % de las ONG.

El perfil del voluntario universitario, según el estudio, es mayoritariamente mujer y estudiante de Ciencias Sociales y Jurídicas.

Los implicados dedican entre dos y cuatro horas semanales a estas iniciativas, y lo hacen motivados por intereses personales por las causas concretas y para adquirir experiencia o competencias para su futuro profesional.

Actualmente, el principal reto para las entidades del tercer sector sigue siendo lograr una mayor continuidad en la participación de los voluntarios, que señalan la falta de tiempo y el compromiso sostenido como los principales aspectos que deben mejorar. EFE

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