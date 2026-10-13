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Bartra: "Es un privilegio estar aquí porque sabemos de dónde venimos"

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Sevilla, 13 oct (EFE).- El defensor del Betis Marc Bartra ha declarado este martes en rueda de prensa que jugar la Liga de Campeones con el club verdiblanco "es un privilegio" porque la plantilla sabe "de dónde viene" después de "muchos años creciendo cada temporada".

Bartra considera que al "llevar tanto tiempo juntos" un núcleo de futbolistas a las órdenes del entrenador chileno Manuel Pellegrini les "hace rendir muy bien", ya que el vestuario ha desarrollado "un sentimiento de pertenencia" que le "encanta, pero es también una responsabilidad".

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"Me llena de orgullo que sea uno de los jugadores que más tiempo ha estado con Pellegrini porque el día de mañana lo voy a recordar con mucha gratitud. Es un privilegio diario. He tenido a los mejores entrenadores del mundo en mi carrera y él es uno de ellos, me ha hecho crecer a nivel de mentalidad", afirmó el central catalán.

Sobre el encuentro de mañana ante el Oporto, Bartra recordó que ha "jugado otras veces Champions, pero hacerlo con el Betis es más especial aún" y apeló a esa experiencia para "seguir teniendo humildad y fuerza de grupo" porque "es una competición" en la que "cualquiera te mete tres".

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Marc Bartra, que cumplirá 36 años en enero y acaba contrato en junio, no quiso referirse a una posible renovación por tratarse de "una pregunta más para el club" que para él, que está "centrando en el presente y lo demás, que sea lo que Dios quiera". EFE

lhg/cb/og

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