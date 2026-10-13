Archivada la querella de Manos Limpias contra el delegado del Gobierno en Madrid por la acampada de Sol

08/10/2026 Acampada por la vivienda, en la Puerta del Sol, a 8 de octubre de 2026, en Madrid (España). La acampada en Sol desborda la plaza y los acampados mantienen sus reivindicaciones contra los desahucios y los alquileres "desorbitados". El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó ayer 7 de octubre la nueva versión de los decretos de vivienda y alquileres que el día anterior aprobó el Consejo de Ministros. POLITICA A. Pérez Meca - Europa Press

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El Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid ha acordado el archivo de las diligencias previas abiertas a raíz de una denuncia presentada por Manos Limpias contra el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, por presuntos delitos de prevaricación administrativa y omisión del deber de perseguir delitos en relación con la acampada en la Puerta del Sol.

Según el auto, al que tuvo acceso Europa Press, la magistrada acuerda el archivo de las actuaciones al no haberse cumplido el requisito legal de presentar una querella con poder especial para ejercer la acción popular, conforme a lo establecido en el artículo 270 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

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La denuncia se presentó el pasado 28 de septiembre en los juzgados de instrucción contra el delegado del Gobierno en Madrid por permitir la acampada instalada en la Puerta del Sol.

En el escrito, el colectivo sostenía que la protesta "no está avalada en un espacio público por ninguna norma del ordenamiento jurídico" y señalaba que es "lisa y literalmente ilegal". Asimismo, añadía que la acampada cuenta con "una enorme difusión mediática", por lo que es "conocida y difundida incluso en medios internacionales".

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La acción penal se dirigía contra el representante estatal por un presunto delito de prevaricación administrativa omisiva (artículo 404 del Código Penal) y por un presunto delito de omisión del deber de perseguir delitos (artículo 408 del Código Penal).

La iniciativa judicial se interpuso después de que el Ayuntamiento de Madrid acusara a la Delegación del Gobierno de "dejación de funciones" y de falta de diligencia ante la acampada levantada en la Puerta del Sol tras la manifestación por la vivienda.

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Por su parte, la Comunidad de Madrid acusó también al Ministerio del Interior, a través de la Delegación del Gobierno, de permitir la instalación del campamento y de "lavarse las manos" al plantear que fuera la Policía Municipal la que procediera a su desalojo.