Aizpurua (EH Bildu) tacha de "aberrante" suspender el voto de los nietos de exiliados

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Bilbao, 13 oct (EFE).- La portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, ha acusado a los tribunales de "irrumpir en política" y ha tachado de "aberrante" la suspensión del derecho a votar el 29 de noviembre a los descendientes de exiliados nacionalizados al amparo de la ley de memoria democrática.

Según ha expresado en una entrevista en Radio Euskadi este martes, la decisión "denota la escasa independencia del poder judicial que existe en este país", un poder que considera "sometido a otros designios, a otros intereses y a otras voluntades".

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El Tribunal Supremo se ratificó ayer en su decisión de dejar sin efecto, para las generales del 29N, la inscripción censal de quienes obtuvieron la nacionalidad española por la llamada ley de nietos, un pronunciamiento que ha abierto un choque con el Gobierno.

"Es una decisión que me parece aberrante", ha afirmado Aizpurua, al sostener que el derecho al voto es "uno de los puntales de las democracias" y que casi 20.000 personas podrían verlo negado en Euskal Herria, donde, ha añadido, ya hubo épocas en las que no se dejaba votar a determinados ciudadanos.

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Respecto al proceso de unidad de la izquierda estatal, ha advertido de que uno de los errores es convertirlo en "un debate sobre nombres". "Frente Amplio no se puede constituir sobre tal o cual persona, tiene que ser sobre proyectos, sobre ideas", ha considerado.

Aizpurua, que deja el Congreso tras siete años, ha explicado que se retira "de la política de forma activa", del cargo y de la exposición mediática, pero que seguirá militando en la coalición soberanista desde su pueblo: "De EH Bildu no hay que retirarse". EFE

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