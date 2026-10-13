Espana agencias

Aizpurua (EH Bildu) tacha de "aberrante" suspender el voto de los nietos de exiliados

Guardar

Bilbao, 13 oct (EFE).- La portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, ha acusado a los tribunales de "irrumpir en política" y ha tachado de "aberrante" la suspensión del derecho a votar el 29 de noviembre a los descendientes de exiliados nacionalizados al amparo de la ley de memoria democrática.

Según ha expresado en una entrevista en Radio Euskadi este martes, la decisión "denota la escasa independencia del poder judicial que existe en este país", un poder que considera "sometido a otros designios, a otros intereses y a otras voluntades".

PUBLICIDAD

El Tribunal Supremo se ratificó ayer en su decisión de dejar sin efecto, para las generales del 29N, la inscripción censal de quienes obtuvieron la nacionalidad española por la llamada ley de nietos, un pronunciamiento que ha abierto un choque con el Gobierno.

"Es una decisión que me parece aberrante", ha afirmado Aizpurua, al sostener que el derecho al voto es "uno de los puntales de las democracias" y que casi 20.000 personas podrían verlo negado en Euskal Herria, donde, ha añadido, ya hubo épocas en las que no se dejaba votar a determinados ciudadanos.

PUBLICIDAD

Respecto al proceso de unidad de la izquierda estatal, ha advertido de que uno de los errores es convertirlo en "un debate sobre nombres". "Frente Amplio no se puede constituir sobre tal o cual persona, tiene que ser sobre proyectos, sobre ideas", ha considerado.

Aizpurua, que deja el Congreso tras siete años, ha explicado que se retira "de la política de forma activa", del cargo y de la exposición mediática, pero que seguirá militando en la coalición soberanista desde su pueblo: "De EH Bildu no hay que retirarse". EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La espectacular casa de Marcos Llorente y Paddy Noarbe en La Finca: bodega, un lago privado e instalaciones deportivas

El matrimonio, que se ha vuelto polémico en redes sociales por sus declaraciones en contra de diferentes teorías científicas, ha compartido en muchas ocasiones los lugares más destacados de su hogar en Madrid

La espectacular casa de Marcos Llorente y Paddy Noarbe en La Finca: bodega, un lago privado e instalaciones deportivas

Resultados del Sorteo 1 Super Once: ganadores y números premiados

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Resultados del Sorteo 1 Super Once: ganadores y números premiados

Bronquiolitis en bebés: por qué aumentan los casos en otoño y cómo prevenir contagios

La bronquiolitis es una inflamación de los bronquiolos, las vías respiratorias más pequeñas de los pulmones, cuyo principal responsable es el virus respiratorio sincitial

Bronquiolitis en bebés: por qué aumentan los casos en otoño y cómo prevenir contagios

Continúan los retrasos en el AVE Madrid-Barcelona, que afectan a Navarra y La Rioja, tras el incendio de una locomotora en Zaragoza

La incidencia ha provocado retrasos y la cancelación de trenes a Logroño y Pamplona

Continúan los retrasos en el AVE Madrid-Barcelona, que afectan a Navarra y La Rioja, tras el incendio de una locomotora en Zaragoza

La psicología confirma que sentimos más cercanía con compañeros de trabajo con los que compartimos un ambiente laboral estresante

Según la psicología, si te llevas mal con tu jefe, te llevas bien con tus compañeros de trabajo

La psicología confirma que sentimos más cercanía con compañeros de trabajo con los que compartimos un ambiente laboral estresante
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Continúan los retrasos en el AVE Madrid-Barcelona, que afectan a Navarra y La Rioja, tras el incendio de una locomotora en Zaragoza

Continúan los retrasos en el AVE Madrid-Barcelona, que afectan a Navarra y La Rioja, tras el incendio de una locomotora en Zaragoza

El PP de Cádiz pide la dimisión del alcalde de Algeciras después de que dos militantes le denuncien por agresión sexual

Qué ha cambiado desde la última visita de un rey español a Ceuta y Melilla que Mohamed VI consideró una “provocación”

Un agujero en las elecciones generales con la ley de nietos: españoles que votaron en 2023 o en las andaluzas no podrán hacerlo el 29N

Visita de los reyes Felipe VI y Letizia a Ceuta, en directo: última hora del viaje oficial y reacciones en la campaña electoral y Marruecos

ECONOMÍA

España continúa liderando el crecimiento en Europa: el FMI eleva al 2,5% la previsión para 2026, el doble que la eurozona

España continúa liderando el crecimiento en Europa: el FMI eleva al 2,5% la previsión para 2026, el doble que la eurozona

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Construir más casas no basta si los sueldos se quedan atrás: el estudio que cuestiona que aumentar la oferta sirva para abaratar la vivienda

Se acerca el invierno con menos reservas de gas y precios más altos, pero España afronta el frío con ventaja para asegurar el suministro

El fraude en los contratos a tiempo parcial afecta más a las mujeres: 17.203 trabajadoras logran que se reconozca su jornada real

DEPORTES

Ismael García, el español que se esconde tras un Galatasaray que busca acabar con el todopoderoso FC Barcelona en Champions

Ismael García, el español que se esconde tras un Galatasaray que busca acabar con el todopoderoso FC Barcelona en Champions

El día que el Atlético de Madrid aplastó al Manchester United en un partido que no se televisó en ningún lugar del mundo y donde Futre se hizo eterno en el Vicente Calderón

La reflexión de Dani Güiza sobre sus inversiones en vivienda: “Lo mejor es invertir en casas. Tengo bastantes, vivo de eso y de lo ahorrado”

La reflexión de Guti sobre la vivienda: “Con mi primer sueldo en el Madrid, le compré un coche y una casa a mis padres”

Sale a la luz la conversión entre Topuria y su hermano tras tirar la toalla en la Casa Blanca: “Ilia, mantén la calma esta ronda. Vas ganando 2-0, hermano”