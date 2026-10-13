Aficionados Europeos y asociaciones piden que candidatos FIFA prioricen derechos humanos

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Madrid, 13 oct (EFE).- El colectivo de Aficionados Europeos (Football Supporters Europe) y la Alianza Deporte y Derechos (Sport & Rights Alliance) pidieron a todas las candidaturas a la presidencia de la FIFA que prioricen los derechos humanos, tras denunciar que el Mundial 2026 se centró en la búsqueda de ingresos récord por encima de la justicia y la igualdad.

Ambas partes publicaron este martes un informe titulado "Beneficios por encima de las personas: El Mundial Masculino de la FIFA 2026", que afirma que la competición evidenció "el fracaso de la dirección de la FIFA a la hora de aplicar sus propias políticas de derechos humanos" y que es necesaria una reforma de su gobernanza que integre estos y el buen gobierno en sus estructuras de liderazgo y toma de decisiones.

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El documento de 50 páginas alude a "un torneo marcado por un clima de temor en un contexto de detenciones y deportaciones masivas de inmigrantes; prohibiciones de visado discriminatorias; barreras de coste y accesibilidad para aficionados, jugadores y periodistas; normas ambiguas de salvaguarda y elegibilidad; y la falta de un acceso eficaz a mecanismos de reparación".

También incluye una serie de peticiones a todas las candidaturas a las elecciones presidenciales de la FIFA del próximo 18 de marzo, como hacer obligatorios los requisitos de derechos humanos y establecer condiciones vinculantes en los acuerdos con los organizadores de todos los futuros Mundiales masculinos y femeninos, respaldados por una supervisión independiente y con consecuencias claras en caso de incumplimiento.

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Garantizar, igualmente, un acceso efectivo y sin discriminación a los futuros torneos para aficiones, deportistas, periodistas y demás participantes acreditados y asegurar que se garanticen los derechos a la libertad de expresión, de reunión pacífica y de prensa en el contexto de los torneos de la FIFA.

En sus demandas, los aficionados europeos y la coalición, que cuenta entre sus socios principales con Amnistía Internacional, "Human Rights Watch", Transparencia Internanacional y Reporteros sin Fronteras, piden garantizar la igualdad en el acceso a entradas y asientos gratuitos para personas con discapacidad y evitar precios abusivos en las entradas.

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Además reclaman que los mecanismos de queja y reparación de la FIFA sean visibles y accesibles; restablecer un Consejo Asesor de Derechos Humanos permanente e independiente, reformar exhaustivamente el Comité de Ética de la FIFA y crear un Fondo de Reparación permanente para las personas y comunidades perjudicadas por la organización de torneos pasados y futuros.

El director ejecutivo de "Football Supporters Europe", Ronan Evain, reprochó que en el Mundial 2026 "se trató a la afición como objetos a los que explotar en lugar de como el corazón del fútbol".

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"Cuando las entradas alcanzan los precios más altos de la historia de los Mundiales, se ignoran los requisitos legales de accesibilidad para aficionados con discapacidad y los hinchas más dedicados sufren denegaciones discriminatorias de visados o un control fronterizo militarizado, ya no tienes una celebración global: solo un espectáculo exclusivo pensado únicamente para las élites", cuestionó.

Andrea Florence, directora ejecutiva de la Alianza "Sport & Rights", señaló que "la lección del Mundial de 2026 no es que los organismos deportivos internacionales puedan garantizar el comportamiento de los gobiernos soberanos, sino que los riesgos para los derechos humanos deben condicionar la forma en que se adjudican, planifican, contratan, supervisan y celebran los torneos".

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"Y que la alta dirección de la FIFA y de otros organismos reguladores del deporte debe estar preparada para actuar, especialmente cuando las circunstancias cambian", añadió. EFE