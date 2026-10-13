29N- Sumar confía en que Podemos se incorpore a Frente Amplio y dice que la "actitud" de Rufián no debe impedir acuerdos

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La co-coordinadora de Movimiento Sumar, Verónica Martínez Barbero, ha reiterado su confianza en que Podemos se incorpore a Frente Amplio tras el acuerdo de la formación morada con el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, y después de que el espacio de la izquierda al margen del PSOE haya designado a la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau como candidata en las elecciones del 29 de noviembre.

"El Frente Amplio es la unidad de la izquierda y evidentemente están invitadas a participar todas las organizaciones políticas que quieran, incluida Podemos", ha afirmado en declaraciones a 'Telecinco', recogidas por Europa Press, en las que también ha reprochado a Rufián su "cambio de decisión" al priorizar ERC antes que la alianza entre fuerzas nacionalistas y progresistas.

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A su juicio, el portavoz de ERC "planteó" una "especie de alianzas" en el ámbito de la izquierda nacionalista y estatal pero prefirió elegir a su actual partido político. "Me hubiera gustado que lo hubiera hecho antes. Creo que no parece muy justo con la ciudadanía a la que Rufián ilusiona, porque es un líder muy carismático, un político muy respetado y muy reputado", ha subrayado.

Dicho esto, la dirigente de Movimiento Sumar ha indicado que "la actitud" o "el cambio de decisión" de Rufián "no puede ser un obstáculo para que todas las izquierdas" vayan unidas a la convocatoria de las elecciones generales.

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Sobre la incorporación de Podemos al Frente Amplio, Barbero ha recordado que en los comicios del 23 de julio de 2023 no hubo acuerdo "hasta el último momento", por lo que espera que la formación morada se sume finalmente a la confluencia que forman Movimiento Sumar, Comuns, Más Madrid e Izquierda Unida.

"Queremos que Podemos esté dentro porque entendemos que la ciudadanía lo que espera es que podamos revalidar un gobierno de coalición", ha destacado Barbero, que ha pedido "estar a la altura" y con la "mano tendida" de cara al próximo ciclo electoral.

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