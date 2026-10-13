2-0. Barrios, Baena y Kang in ganan en 52 segundos

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Iñaki Dufour

Madrid, 13 oct (EFE).- Tan solo 52 segundos necesitó el Atlético de Madrid, conectado con el gol entre Kang in Lee, Álex Baena y Pablo Barrios, para doblegar al Manchester United en la Liga de Campeones en el Metropolitano, escenario de un buen partido, entre el 1-0 tan rápido, la inquietud por momentos y el triunfo tan indispensable para los rojiblancos, sellado con superioridad numérica por la roja a Yoro con el 2-0 de Ademola Lookman.

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Ni siquiera un minuto. El saque de centro, el pelotazo del Manchester United y la respuesta del Atlético. Su primera jugada. Su primer avance. Del ingenio y la visión de Kang in, con un pase magistral por encima de la defensa a la carrera de Baena, a la definición de Pablo Barrios, cuyo remate con la derecha entró a trompicones. No logró sacarlo Heaven. Celebración rojiblanca. Es la quinta victoria consecutiva. Confianza.

Nada se entendería sin la templanza en el área de Baena, absolutamente distinto antes y después del Mundial. Del decepcionante primer semestre de 2026 a la actualidad imponente, reafirmado como el jugador que fue a buscar el Atlético al Villarreal, tan desequilibrante con su golpeo, con sus desmarques y con sus pases como ahora.

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Con Baena y Kang in Lee, además de Julián Alvarez, titular por segunda vez en este curso, aplaudido ya (pitado cuando fue sustituido en el minuto 71), tiene el Atlético una creación, un último pase y un dinamismo entre líneas que acelera y precisa cada despliegue ofensivo para transformarlo en transiciones definitivas. Ha habido ejemplos sobrados. Antes y ahora. El United la padeció, sobre todo a Baena, cuyo pletórico momento es inspiración y fútbol para todo el colectivo local.

En la dinámica que sufre el United, un inicio tan dañino para sí mismo invita a una reflexión más profunda e incide en la desconfianza, por mucho que sea un equipo en crecimiento, como insiste Michael Carrick. Es cierto que se levantó de un comienzo tan descorazonador porque tiene muy buenos futbolistas. Uno Bryan Mbeumo.

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Fuera Matheus Cunha del once, obcecado su técnico en reforzar el medio campo para una protección inservible en el Metropolitano, como atestiguo el gol en contra tan pronto, Mbeumo fue el motor ofensivo de los Diablos Rojos. Nada concluyente, desaparecido por momentos Bruno Fernandes, la potencia y agilidad del atacante sobresalió en su equipo. Lo padeció Cuti Romero en una ocasión y los solventó Jan Oblak en otra. Le faltó el gol.

Tuvo más el Atlético en el primer tiempo. Una falta directa de Álex Grimaldo a la cruceta, un tiro alto de Julián Alvarez y un gol anulado a Johnny Cardoso por mano en el origen de Llorente. Pero también se sintió por momentos inseguro atrás. Ya en la segunda parte, en la duda de Oblak y la defensa, irrumpió Bruno Fernandes. Fuera por milímetros. Un susto.

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El partido seguía entonces en el incierto filo de un gol de diferencia, tanto y tan poco en la Liga de Campeones, porque el poste repelió la volea de Julián Alvarez, otra vez a centro de Pablo Barrios. El centrocampista del barrio madrileño de Moratalaz marcó el 1-0, dio el tanto anulado a Cardoso y generó la ocasión más clara del segundo acto. Cuidado al máximo por Simeone, tal y como es su importancia, jugó una hora de duelo.

El paso de Llorente al medio campo, por la entrada de Pubill a la defensa, expresó sobre el tablero la inquietud de Simeone por las acometidas a la contra del United. Había respuesta de su adversario y eso, en circunstancias tan mínimas en el marcador, era un aviso nítido para el Atlético, con otro intento de Baena y otro riesgo atrás. Ida… y vuelta.

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La aparición amenazante de Bruno Fernandes provocó un instante de silencio en el Metropolitano. Desde el momento en que salió el balón de su perfecto pie derecho y hasta que la parábola, sobrepasado Oblak, se estrelló contra el larguero. Justo antes de otro doble cambio que fue otro indicio: quitó a Julián Alvarez y Baena para incluir a Lookamn y Hjulmand, este último para fortalecer todavía más su centro del campo.

La expulsión posterior de Leny Yoro por una pugna como último hombre con Jonathan David, quizá demasiado rigurosa en el forcejeo, nada dudosa como último elemento entre el atacante y el portero Lammens, alivió al Atlético, que apenas cuatro minutos después, en el 79, sentenció la victoria, con un remate de Jonathan David, el rechace de Lammens con la mano derecha y el oportunismo de Lookman. El 2-0. Llorente mostró el ‘6’ de Koke, capitán y leyenda del Atlético, baja en el partido de este martes por el fallecimiento de su madre.

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- Ficha técnica:

2 – Atlético de Madrid: Oblak; Giuliano (Le Normand, min, 88), Llorente, ‘Cuti’ Romero, Hancko, Grimaldo; Barrios (Pubill, min. 60), Cardoso, Baena (Lookman, min. 71); Kang in (Jonathan David, min. 60); Julián Alvarez (Hjulmand, min. 71).

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0 – Manchester United: Lammens; Dalot, Yoro, Lisandro, Heaven (Maguire, min. 80); Andrey Santos, Baleba (Mount, min 66), Tielemans (Zirkzee, min. 66); Bruno Fernandes (Cunha, min. 80), Rashford (Diallo, min. 66); y Mbeumo.

Goles: 1-0, min. 1: Barrios. 2-0, min. 79: Lookman.

Árbitro: Glenn Nyberg (Suecia). Expulsó con roja directa a Leny Yoro, del Manchester United, en el minuto 75 por derribar como último hombre a Jonathan David. Amonestó con tarjeta amarilla a Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid (min. 37), al local Le Normand (min. 88) y al visitante Rashford (min. 52).

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Incidencias: partido correspondiente a la segunda jornada de la primera fase de la Liga de Campeones, disputado en el estadio Metropolitano ante 69.493 espectadores. Antes del inicio del encuentro, se guardó un minuto de silencio en memoria de Ana Merodio, madre de Koke Resurrección, capitán del conjunto rojiblanco. EFE