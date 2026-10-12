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Arranca el desfile del 12 de octubre con abucheos a Sánchez en plena precampaña electoral

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Madrid, 12 oct (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sido recibido con pitidos y abucheos a su llegada al desfile de la Fiesta Nacional en Madrid, que este año se celebra coincidiendo con la precampaña electoral.

Sánchez ha llegado a las 10:57 horas en su vehículo oficial a la plaza de Cánovas del Castillo, pero se ha mantenido unos minutos en el interior del vehículo, hasta las 11:00 horas, cuando se ha dirigido hacia la tribuna de autoridades, y al descender del coche, ciudadanos apostados en las proximidades le han silbado y abucheado.

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Se han escuchado gritos de "Pedro Sánchez, hijo de puta" y otros insultos antes de que llegara la familia real con su escolta a caballos.

Poco después ha llegado Felipe VI, que ha sido recibido con aplausos, vítores y gritos de "Viva el rey".

Felipe VI lleva el uniforme de gala del Ejército del Aire y del Espacio y, junto a la reina Letizia, preside el acto central de la jornada desde la tribuna real.

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Los reyes están acompañados por la princesa Leonor, vestida con el uniforme de gala del Ejército de Tierra, y por la infanta Sofía.

Sánchez, junto con la Ministra de Defensa, Margarita Robles, y el Jefe del Estado Mayor Conjunto de la Defensa (JEMAD), Almirante Teodoro López Calderón, ha recibido a los reyes a su llegada a la plaza de Cánovas del Castillo, donde está instalada la tribuna real.

El desfile ha congregado a todos los ministros, salvo al de Transportes, Oscar Puente; el de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Ernest Urtasun, y la ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego.

Este año han acudido casi todos los presidentes autonómicos, excepto el lehendakari vasco, cuya ausencia es habitual, a quien este año se unen la presidenta de Navarra, María Chivite, y el de Andalucía, Juanma Moreno, debido a que se encuentra en Bruselas para asistir al Comité de las Regiones, del que es vicepresidente.

También está presente para ver la parada militar el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, a pesar de la crisis migratoria que vive la ciudad autónoma, así como del de Melilla, Juan José Imbroda.

Un total de 4.380 militares (3.850 hombres y 530 mujeres) desfilan desde la glorieta de Carlos V a la Plaza de Colón en un recorrido de 1.540 metros, el mismo que el año anterior.

Además, 144 vehículos, 39 motos, 286 caballos y 5 perros completarán el desfile terrestre, mientras que 34 aeronaves de caza y enseñanza, 16 aviones de transporte y 32 helicópteros sobrevolarán los cielos de la capital. EFE

(Foto) (Vídeo) (Audio)

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