Abascal exige desde Ceuta militarizar la frontera y expulsar a los migrantes irregulares

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Ceuta, 12 oct (EFE).- El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha exigido este lunes desde Ceuta la militarización de la frontera con Marruecos y la expulsión de todos los inmigrantes que entraron irregularmente durante la crisis migratoria de finales de julio.

Abascal ha realizado estas declaraciones durante una comparecencia en el Mirador de Isabel II, junto al presidente de Agrupación Nacional de Francia, Jordan Bardella, después de visitar las instalaciones fronterizas del puerto ceutí acompañados por el antiguo director de Frontex Fabrice Leggeri.

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El líder de Vox ha justificado su ausencia de los actos oficiales del Día de la Fiesta Nacional en Madrid por su decisión de desplazarse a Ceuta, donde ha asegurado que los ciudadanos siguen padeciendo las consecuencias de la entrada masiva de inmigrantes registrada los días 30 y 31 de julio.

"Hoy Ceuta sigue invadida y España no puede apartar la mirada hasta que no recupere plenamente la libertad, la seguridad y la dignidad de esta ciudad", ha afirmado Abascal, quien ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de haber permitido una entrada masiva que, según ha sostenido, estuvo "patrocinada por Marruecos".

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En este sentido, ha reclamado que "todos los invasores sean expulsados de la ciudad, expulsados de tierra española, todos y cada uno de ellos", además de exigir que la frontera sea "militarizada y reforzada estructuralmente" con los recursos humanos y materiales necesarios para impedir que se repita una situación semejante.

Abascal ha defendido un endurecimiento de la legislación migratoria para facilitar las repatriaciones inmediatas de quienes entren ilegalmente en España y la deportación de extranjeros que cometan delitos.

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Asimismo, ha criticado la actuación del Gobierno español tras los desalojos de los asentamientos irregulares de inmigrantes en Ceuta al considerar que estas operaciones únicamente han servido para dispersar a sus ocupantes.

"Siguen ahí, los han dispersado, siguen por las calles de Ceuta", ha manifestado, antes de acusar al Ejecutivo de haber actuado precipitadamente ante la proximidad de la visita de los reyes de España a la ciudad autónoma, prevista para este martes.

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Sobre esta visita, el líder de Vox ha celebrado la presencia de Felipe VI en Ceuta, aunque ha reconocido que le habría gustado que se produjera antes.

Por su parte, Bardella ha advertido de que la situación de Ceuta representa "el futuro de Europa" si los Estados miembros no recuperan el control de sus fronteras y ha responsabilizado al Gobierno socialista español de lo que considera un fracaso de las políticas migratorias.

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Ha acusado al Partido Popular y a los socialistas europeos de haber contribuido al debilitamiento de las fronteras comunitarias y ha defendido la colaboración entre las formaciones que denomina "patrióticas" para recuperar la soberanía nacional.

En este contexto, ha anunciado que, si su formación llega al Gobierno francés, promoverá que la libre circulación en el espacio Schengen quede reservada exclusivamente a los ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea.

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También ha abogado por tramitar las solicitudes de asilo fuera del territorio comunitario, establecer centros de retención de inmigrantes en terceros países y reforzar el papel de Frontex como organismo dedicado a la protección de las fronteras exteriores.

El presidente de Agrupación Nacional ha anunciado igualmente su intención de impulsar un referéndum sobre inmigración en Francia si su formación alcanza el poder tras los próximos comicios.EFE

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(foto) (vídeo)