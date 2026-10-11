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Juanma Moreno participará este lunes en Bruselas en la inauguración de la Semana Europea de las Regiones

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El presidente de la Junta de Andalucía y copresidente del Comité de las Regiones (CdR), Juanma Moreno, participará desde este lunes, 12 de octubre, en el pleno de dicha institución europea que se celebra en Bruselas, donde también acudirá a la inauguración de la Semana Europea de las Regiones y Ciudades.

Así lo ha detallado la Junta en una nota este domingo en la que ha explicado que, hasta el próximo miércoles, el presidente andaluz participará en la inauguración de la Semana Europea de las Regiones y Ciudades y mantendrá diversas reuniones y encuentros sobre "asuntos de interés" para Andalucía.

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De este modo, Moreno intervendrá este lunes en el hemiciclo del Parlamento Europeo en la apertura de la Semana Europea de las Regiones y Ciudades, en un acto en el que también participarán, entre otros, la presidenta del Parlamento europeo, Roberta Metsola; el presidente del Consejo Europeo, António Costa; el vicepresidente ejecutivo de Cohesión y Reformas de la Comisión Europea, Raffaele Fitto, y la presidenta del Comité Europeo de las Regiones, Kata Tütto.

Por otro lado, la sesión plenaria del Comité de las Regiones se desarrollará desde este lunes al miércoles, 14 de octubre, y en ella Juanma Moreno intervendrá en varios debates que forman parte de su orden del día.

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Así, el martes intervendrá sobre el problema de los incendios, sequías y otras catástrofes en un debate en el que participará Kamal Kishore, representante del Secretario General de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres.

Ese mismo día, intervendrá en otro debate en torno a la estrategia contra el racismo y la protección de la Democracia en Europa, mientras que, en la jornada del miércoles, los debates versarán sobre infraestructuras tecnológicas y competencias para el futuro y sobre ayudas a sectores industriales.

Juanma Moreno presidirá el pleno en distintos momentos, tanto el martes como el miércoles, según han avanzado desde la Junta, desde donde han detallado además que, durante estos días, también está prevista una comparecencia en torno al Marco Financiero Plurianual de la Unión Euroeoa junto a Kata Tütto; la presidenta del Grupo PPE del Comité de las Regiones, Sari Rautio, y el presidente de la Comisión de Presupuestos del Parlamento, Johan van Overtveldt, entre otros.

El presidente de la Junta de Andalucía se convertirá en presidente del Comité de las Regiones a partir del próximo septiembre, relevando así a Kata Tütto, en virtud del acuerdo alcanzado en 2024 entre los grupos popular y socialista europeos.

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