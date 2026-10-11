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IU traslada su respaldo a Ada Colau como candidata de Frente Amplio y pide responsabilidad al resto de partidos

24/07/2026 El portavoz de Por Andalucía y coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, durante una entrevista concedida a Europa Press. A 24 de julio de 2024 en Sevilla (Andalucía, España). POLITICA María José López - Europa Press
24/07/2026 El portavoz de Por Andalucía y coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, durante una entrevista concedida a Europa Press. A 24 de julio de 2024 en Sevilla (Andalucía, España). POLITICA María José López - Europa Press
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Izquierda Unida (IU) ha mostrado este domingo su respaldo a que sea la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau quien encabece la candidatura de Frente Amplio en las elecciones generales del 29 de noviembre, al tiempo que ha instado al resto de fuerzas políticas a llegar a un acuerdo.

En un comunicado, el partido ha defendido que es "imprescindible" aglutinar a todas las fuerzas políticas de la izquierda y construir un espacio político "amplio, diverso y democrático" capaz de representar las demandas de la mayoría trabajadora, como el derecho a la vivienda.

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Se pronuncia así tras los últimos movimientos de la izquierda, ya que Más Madrid ha propuesto este domingo que sea su portavoz adjunto en la Asamblea, Emilio Delgado, el que encabece la lista por Madrid, mientras que el portavoz republicano en el Congreso, Gabriel Rufián, ha sido proclamado como candidato de ERC, formación que ultima con Podemos un acuerdo de colaboración para las generales.

En este contexto, Izquierda Unida ha hecho un llamamiento a la responsabilidad del resto de fuerzas políticas para alcanzar un entendimiento y trabajar en un proyecto que "debe trascender las siglas de cada formación y conectar con la sociedad organizada y movilizada".

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IU ha considerado que el paso al frente de Ada Colau para encabezar la candidatura "representa una oportunidad para ensanchar al máximo el Frente Amplio". "Ada Colau cuenta con todo el respaldo de Izquierda Unida para afrontar esta tarea", ha remarcado.

Para la formación que lidera su coordinador federal, Antonio Maíllo, no hay "una sola razón" que impida el "máximo entendimiento" entre organizaciones o para que las "individualidades se impongan a los intereses de la mayoría social".

"Izquierda Unida ha participado con lealtad desde el primer momento en la constitución de un Frente Amplio que debe aglutinar a todas las fuerzas políticas de la izquierda del Estado. Nuestra voluntad es inequívoca: no le soltamos la mano a ninguna de ellas", ha remarcado.

IU, además, ha recordado que las movilizaciones por el derecho a la vivienda a raíz del desahucio de Maricarmen, la próxima huelga general del 11N y las elecciones del 29N "forman parte de una misma secuencia política y social" que debe motivar que la izquierda esté "representada con fuerza en el próximo Parlamento para defender el pan, el trabajo, el techo, la dignidad y la paz".

Frente Amplio entra en la semana decisiva para registrar coaliciones electorales --el plazo para registrarlas en la Junta Electoral termina el viernes 16 de octubre-- sin tener designado aún a su aspirante a la Presidencia del Gobierno sin concretar alianzas con otras formaciones, sobre todo la incógnita de si hay vía para que Podemos se sume a su candidatura.

Sin embargo, hay conversaciones entre los 'morados' y ERC para un pacto que se estaría ultimando, según explican a Europa Press fuentes conocedoras de la negociación. Así, las opciones serían que Gabriel Rufián pudiera hacer campaña por Podemos en el resto del Estado o incluso una especie de alianza, con marca electoral conjunta (ERC-Podem) o bajo las siglas de los republicanos con independientes de los morados, según las fuentes consultadas.

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