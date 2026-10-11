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El uruguayo Bueno le da empate al América, que se confirma como líder del Apertura

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México, 10 oct (EFE).- El uruguayo Santiago Bueno convirtió hoy un gol para darle al América un empate 1-1 con el Monterrey, que confirmó a los azulcremas en el liderato del torneo Apertura del fútbol mexicano.

El uruguayo Diego Rossi puso delante a los Rayados y su compatriota Bueno rescató la igualada en un duelo de gran intensidad en el Estadio Azteca, casa de las Águilas.

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Los Rayados comenzaron mejor; pronto merodearon el área hasta que en el 18 tomaron ventaja con un remate de derecha de Rossi a pase del mundialista mexicano Orbelín Pineda.

América, liderado por el uruguayo Brian Rodríguez, adelantó líneas y creó peligro en la puerta defendida por el guardameta argentino Esteban Andrada, con buenas salidas.

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En el 45+4, en un tiro de esquina, Henry Martín remató y el balón le rebotó a Andrada, lo cual aprovechó Bueno para anotar el 1-1 de derecha.

En la segunda mitad, los dos cuadros salieron en busca de goles, pisaron las áreas rivales y dejaron ir oportunidades de anotar.

En el 79 el colombiano Miguel Borja estrelló la pelota en el travesaño, por América; y en el 83, el belga Hugo Cuypers falló con todo a favor, por los Rayados.

Borja fue expulsado en el 87 y dejó al América con un hombre menos en la cancha, pero América aguantó bien.

Las Águilas llegaron a seis victorias, tres empates, una derrota y 21 puntos, uno más que Toluca y Querétaro, segundo y tercero de la clasificación.

Un rato antes, el mundialista colombiano Camilo Vargas detuvo su vigésimo primer penalti en el fútbol mexicano para convertirse en el héroe del empate de los Rojinegros, 1-1 con Guadalajara.

El argentino Kevin Zenón le dio ventaja al Atlas y Ángel Sepúlveda empató por las Chivas en el derbi tapatío.

En los otros duelos de este sábado, Querétaro derrotó por 2-0 al Atlante y el Juárez FC empató 1-1 con los Xolos de Tijuana.

El uruguayo Santiago Homechenko convirtió un penalti en el minuto 25 y Denilson Núñez anotó de zurda en el 20 para darle tres puntos al sorprendente Querétaro, que subió al tercer lugar.

El brasileño Rodrigo Dourado convirtió un gol para darle al Juárez FC el empate con el Tijuana, que había tomado ventaja con penalti convertido por el marroquí Mourad El Guezouani.

La jornada 11 comenzó este viernes, cuando el argentino Juan Brunetta convirtió dos goles para encabezar a los Tigres UANL en su triunfo por 3-2 sobre el Toluca.

Brunetta, dos veces y Guillermo Martínez anotaron por los regios, en tanto el portugués Paulinho y el uruguayo Federico Viñas descontaron por Toluca.

En otro duelo de ayer, Puebla y León empataron 1-1. El panameño Iamael Díaz le dio ventaja al León y Puebla rescató la igualada con un gol de Eduardo Armanta, a pase del costarricense Juan Pablo Vargas.

La jornada terminará mañana cuando el campeón Cruz Azul visitará a los Pumas UNAM; el Pachuca del venezolano Salomón Rondón, líder de los goleadores, recibirá al Necaxa; y San Luis al Santos Laguna.EFE

(fotos)

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