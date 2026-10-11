Clarence Seedorf, nuevo entrenador del Corinthians

Guardar

São Paulo (Brasil), 11 oct (EFE).- El Corinthians brasileño anunció este domingo, tras una racha de derrotas en la liga, la contratación como entrenador del exfutbolista neerlandés Clarence Seedorf hasta finales de 2027.

El club de São Paulo, uno de los más populares de Brasil, expresó en un comunicado su confianza en que su nuevo técnico, quien sustituye al despedido Fernando Diniz, ayude a sacar al equipo del bache que atraviesa.

PUBLICIDAD

"Escogimos con base en el perfil de trabajo que imaginamos para el Corinthians y estoy seguro de que él y su comisión técnica nos ayudarán a superar este momento delicado en la liga", dijo en declaraciones citadas en el comunicado el presidente del club, Omar Stabile.

Seedorf, exjugador de Real Madrid, Ajax, Inter o Milan, entre otros clubes, afirmó que comandar el Corinthians es "una honra y una gran responsabilidad" y que quiere construir un equipo que "luche por cada balón, cada minuto, cada victoria".

PUBLICIDAD

El Corinthians, que tiene como principal figura al también neerlandés Memphis Depay, se encuentra en la drcimosexta posición de la tabla, a una de la zona de descenso, cuanto faltan ocho jornadas para el final del campeonato.

El nuevo técnico ya tiene experiencia con equipos brasileños, al haber dirigido el Botafogo de Río de Janeiro entre 2012 y 2013, un hecho que pesó en la decisión del Corinthians de contratarlo.

PUBLICIDAD

Además, entrenó al Deportivo de La Coruña y al Milan, y actualmente ejercía de miembro del Consejo Supervisor de la Federación Neerlandesa de Fútbol.

Antes de convertirse en entrenador, tuvo una brillante carrera como jugador y es reconocido como uno de los grandes centrocampistas de la década de los 90.

PUBLICIDAD

Conquistó cuatro títulos de la Liga de Campeones con Ajax, Real Madrid y Milan, y disputó el Mundial de 1998. EFE