Valido (CC) avisa de que "ninguno" de los "pasos" dados está garantizado si no tienen más representación

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La candidata de Coalición Canaria (CC) al Congreso de los Diputados por la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Cristina Valido, ha admitido que en estos tres años y medio en la cámara baja la formación nacionalista ha estado "peleando cada día" pero, ha advertido, de que "ninguno" de los "pasos" dados está garantizado si no tienen más representación.

Valido ha incidido, en el Consejo Político Insular celebrado este sábado en Santa Cruz de Tenerife, la necesidad de contar con una representación nacionalista "más fuerte en Madrid para defender los derechos de Canarias y evitar posibles retrocesos en las conquistas" alcanzadas durante los últimos años.

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"Estos tres años y medios hemos estado peleando cada día, cada sesión, para que Canarias consiguiera los derechos que reducen la distancia física y económica que nos separa del Estado, y aunque se han dado pasos, ninguno de ellos está garantizado si no tenemos más representación, como sucede con catalanes y vascos", apuntilló, según ha informado CC en nota de prensa.

Valido también se ha referido al próximo escenario político que, dijo, "puede ser especialmente complicado" para Canarias ante la reducción de los fondos europeos y la posibilidad de nuevos recortes por la situación geopolítica mundial.

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En este sentido, se ha referido al "riesgo" que supondría un Gobierno de derecha y ultraderecha que "ya ha calificado como privilegios medidas y compensaciones que Canarias ha conquistado para hacer frente a las dificultades derivadas de su condición insular" como, citó, las ayudas al transporte (como la gratuidad de las guaguas y tranvía) y los descuentos para residentes, subrayando que lo "conseguido no está asegurado".

Valido se refirió a la legislatura "marcada por el bloqueo político y la ausencia" de Presupuestos Generales del Estado, así como por "un clima irrespirable agravado por los numerosos casos de corrupción en los que el Gobierno y el partido mayoritario se han visto implicados".

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De todos modos, ha reivindicado el "modo tranquilo" de hacer política y el trabajo de Coalición Canaria, "allí y aquí" que ha actuado "siempre bajo obediencia" de los intereses de los canarios y que "sigue haciéndolo mientras el gobierno siga activo hasta el próximo 29 de noviembre", para criticar a los diputados canarios de los partidos estatales, "¿quién los conoce?", preguntó.

En este sentido, ha subrayado que las elecciones del 29 de noviembre "no deben plantearse únicamente" como una elección "entre PP y PSOE o entre izquierda y derecha, sino también como una oportunidad para decidir quién defenderá los intereses" de Canarias en Madrid.

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CABELLO Y LEÓN AL SENADO

En el Consejo Político Insular de Coalición Canaria de Tenerife han sido elegidos Alfonso Cabello y Patricia León como representantes de la formación nacionalista al Senado por la isla de Tenerife para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

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Alfonso Cabello es actualmente portavoz del Gobierno de Canarias y secretario de Estrategia de Coalición Canaria de Tenerife, mientras que Patricia León es directora insular de Igualdad en el Cabildo de Tenerife y candidata de Coalición Canaria a la Alcaldía de Adeje para 2027. También se designaron al Senado como suplentes a Javier Rivero y Diana Mora.

Asimismo el Consejo Político Insular ha acordado el resto de las personas de Tenerife que integrarán la lista al Congreso y que lidera Cristina Valido. En este caso, tras la designación de Jonathan de Felipe como número 2 por parte de Coalición Canaria La Palma, la número 3 de la lista a la cámara baja será la concejal de La Laguna Atteneri Falero, mientras que el número 4 es Víctor Chinera (La Gomera).

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En cuanto a los puestos 5, 6 y 7, que corresponden también a Tenerife, estarán ocupados por Candelaria Márquez, Rubén García y Belén González, respectivamente. Los suplentes de la lista será Patricia Rodríguez, Moises Afonso, Elena Perdomo y Yeray Padilla.

OBJETIVO: RECUPERAR LA PRESENCIA DE CC EN EL SENADO

Por su parte, el candidato de CC al Senado por la isla de Tenerife, Alfonso Cabello, ha resaltado la importancia de que Tenerife recupere una representación nacionalista en el Senado, ya que actualmente carece de ella.

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"Nuestro objetivo es conseguir una presencia fuerte en Madrid, articulada en torno a senadores y diputados de obediencia canaria, que trabajen por el bienestar de la gente y que apoyen las políticas por ser positivas para la ciudadanía, no por perjudicar al adversario político", apostilló.

También se ha referido al papel desempeñado por los representantes canarios de los partidos estatales, frente al trabajo desarrollado por los parlamentarios nacionalistas. "En el Senado escuchamos a Pedro San Ginés y Javier Armas, mientras que en el Congreso conocemos el trabajo de Cristina Valido, que ha llevado la voz de Canarias a Madrid con iniciativas sobre las pensiones no contributivas, el apoyo al sector primario y al POSEI, la vivienda, el transporte o la gestión del fenómeno migratorio y la modificación de la Ley de Extranjería", dijo.

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Por su parte, la candidata al Senado Patricia león, ha asegurado que tener senadores de Coalición Canaria por Tenerife supone "una garantía de llevar a la Cámara Alta a personas que conocen de primera mano la realidad" de la isla y las necesidades de sus municipios.

"Queremos que los pueblos y barrios de Tenerife tengan una voz propia y un interlocutor directo en Madrid, capaz de trasladar sus demandas, defender sus intereses y trabajar para dar respuesta a los problemas que afectan a la ciudadanía", señaló.