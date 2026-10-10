Máximo Quiles, tranquilo y positivo pese a su caída en la clasificación de Moto3

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Redacción deportes, 10 oct (EFE).- El español Máximo Quiles, líder del Mundial de Moto3, se mostró este sábado tranquilo y positivo, pese a la caída sufrida durante la clasificación oficial, que concluyó en la sexta posición.

"Me quedo con lo positivo del día y con el buen ritmo que he tenido durante todas las sesiones", reconoce Quiles en la nota de prensa de su equipo, en la que señala que analizarán lo ocurrido "con la caída".

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"Mañana es el día importante", reconoce Quiles, quien recuerda que en la anterior cita, el Gran Premio de Japón, aprendió "cosas" que intentará aplicar durante la carrera de este domingo, e insistió en que "todo sigue igual" y que se siente "muy arropado por el equipo y por todos los que están aquí, eso es una motivación".

El español Brian Uriarte (KTM) saldrá desde la 'pole position' del Gran Premio de Indonesia de Moto3 al ser el más rápido de la segunda clasificación, con un mejor tiempo de 1:36.861, con sus compatriotas David Almansa (KTM) y Álvaro Carpe (KTM) también en la primera línea.

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El líder del campeonato, que dispone de otra posibilidad de conseguir matemáticamente el título mundial, deberá salir desde la segunda línea de la formación de salida, junto al español Adrián Fernández (Honda) y al italiano Guido Pini (Honda).

Quiles se fue por los suelos en la curva dieciséis y se vio obligado a entrar en su taller a reparar los daños y cambiar el neumático trasero.

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Sus mecánicos se tuvieron que emplear a fondo para alinear nuevamente la dirección de la moto, que resultó dañada, pero sin problemas para saltar a pista. EFE