La Guardia Civil libera en Ibiza a 25 mujeres explotadas sexualmente

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Ibiza, 10 oct (EFE).- La Guardia Civil ha liberado en Ibiza a 25 mujeres obligadas a prostituirse por una organización criminal, en una operación en la que han sido detenidas cuatro personas y se han intervenido cerca de 120.000 euros en efectivo.

Las víctimas, principalmente venezolanas de entre 18 y 25 años y procedentes de entornos especialmente vulnerables, eran captadas mediante falsas ofertas de trabajo relacionadas con la hostelería o la manicura para conseguir que viajaran a España, ha informado este sábado el instituto armado.

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Una vez llegaban a España, miembros de la organización las recogían en el aeropuerto, les retiraban parte de sus pertenencias y el dinero en efectivo que habían recibido en origen y las trasladaban posteriormente a inmuebles vinculados al entramado.

Allí les comunicaban que habían contraído una deuda de aproximadamente 5.000 euros que debían saldar mediante la prestación de servicios sexuales.

La operación Gecaroni culminó el pasado lunes, día 5, tras varios meses de investigación y los cuatro detenidos son considerados presuntos autores de delitos relacionados con la prostitución coactiva, el tráfico de drogas y el blanqueo de capitales.

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Según los investigadores, las mujeres estaban sometidas a un "férreo control" y tenían que permanecer disponibles para prestar servicios sexuales.

La organización recurría presuntamente a las coacciones y se aprovechaba de la situación administrativa irregular de las víctimas para infundirles temor y dificultar que acudieran a los servicios sanitarios, policiales o asistenciales.

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Los agentes detectaron mecanismos de vigilancia directa y sistemas de videovigilancia empleados para controlar los movimientos de las mujeres.

Los contactos con los clientes se realizaban mediante aplicaciones de mensajería y a través de la exposición de las mujeres en determinados puntos de la zona de ocio de Platja d'en Bossa, desde donde también eran trasladadas hasta los domicilios de clientes.

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La investigación determinó que la organización desarrollaba su actividad principalmente durante los meses de verano en Ibiza y que, una vez finalizada la temporada turística, trasladaba parte de ella a otras zonas de la península.

Además de los ingresos procedentes de la explotación sexual, los investigadores sostienen que el grupo obtenía dinero mediante la venta a los clientes de potenciadores sexuales y sustancias estupefacientes.

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Los beneficios presuntamente obtenidos permitían a los integrantes del entramado mantener un elevado nivel de vida, que incluía el alquiler de viviendas de lujo y vehículos.

La investigación también apunta a la posible utilización de sociedades vinculadas al responsable de la organización para blanquear los beneficios procedentes de las actividades ilícitas.

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Tras varios meses de investigación, la Guardia Civil llevó a cabo cuatro entradas y registros en domicilios vinculados con la organización en diferentes puntos de Ibiza.

Los agentes intervinieron cerca de 120.000 euros en efectivo presuntamente procedentes de la explotación sexual, diferentes sustancias estupefacientes, numerosos dispositivos electrónicos y material relacionado con la vigilancia y organización de la actividad delictiva.

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La investigación ha sido tutelada por la plaza número 2 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Ibiza y en el operativo han participado diferentes unidades de la Guardia Civil, entre ellas la Unidad Central Operativa (UCO), los Grupos de Reserva y Seguridad (GRS), la USECIC y el Servicio Cinológico. EFE

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