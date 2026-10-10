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Garriga (Vox): "El 29N es la última oportunidad para que los españoles recuperen España"

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Barcelona, 10 oct (EFE).- El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha afirmado que las elecciones generales del próximo 29 de noviembre representan "la última oportunidad para que los españoles puedan recuperar España" y "desalojar" de la Moncloa al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En una entrevista con EFE, Garriga ha opinado que las del 29N no serán "unas elecciones normales": "Nos enfrentamos por primera vez a un adversario político que no se puede considerar como un partido político al uso, sino como una mafia. El PSOE ha institucionalizado la corrupción", ha denunciado.

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"Son unas elecciones excepcionales. Es más, yo diría que es la última oportunidad para que los españoles puedan recuperar España", ha insistido.

Garriga ha alertado del "peligro" que supondría en su opinión que el PSOE continuase "cuatro años más en el Gobierno", porque eso perpetuaría la "falta de prosperidad", la "inseguridad", las subidas de impuestos y las políticas migratorias de los socialistas.

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El 29N, los españoles tendrán que "elegir entre Sánchez o España, entre inmigración masiva o prioridad nacional", ha destacado el también presidente de Vox en el Parlamento de Cataluña.

"Hay que recuperar esa España de propietarios, empleos estables, salarios dignos y un futuro próspero y seguro", ha planteado.

Pese a que los pronósticos demoscópicos dan ventaja a la suma de PP y Vox, Garriga no da por hecha la derrota de los socialistas.

"Estoy convencido de que Vox obtendrá un buen resultado, pero hay que advertir a los españoles: estas elecciones las puede volver a ganar Pedro Sánchez", ha remarcado.

Según el secretario general de Vox, Sánchez "va a hacer todo lo que esté en su mano para alterar el proceso electoral".

"Sánchez es capaz de lo peor en política", ha denunciado Garriga, que ha apostado por "reconstruir España" tras el 29N.

Para ello, ve "fundamental que los españoles se movilicen para votar para que Sánchez y la mafia del PSOE pasen a la historia".

"Hay que advertir a los españoles de que el mayor miedo que deben tener es a que Sánchez continúe cuatro años más", ha añadido.

En cuanto al PP de Alberto Núñez Feijóo, según Garriga, "tiene que hacer todo lo que esté en su mano para desalojar a un Gobierno corrupto, que representa una condena para los españoles".

Uno de los compromisos de Vox, si puede gobernar tras las elecciones generales, es la "derogación de toda la legislación" impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez.

Si Vox "tiene la fuerza suficiente para condicionar un Gobierno de España", ha asegurado, propiciará un "cambio de las políticas" para "garantizar la prosperidad de las familias y los trabajadores españoles" y para llevar a cabo "una gran transformación de la administración del Estado".

Las reivindicaciones de Vox pasan por "bajar impuestos", instaurar el "principio político de prioridad nacional de manera transversal en todas las políticas públicas", impulsar una "desregulación en toda la administración" y abordar el "grave problema de la inmigración", con un "cierre de las fronteras" y "expulsiones".

Para Garriga, además, Pedro Sánchez "ha sido el mayor enemigo de los catalanes", por sus políticas fiscales y su gestión de la inmigración, entre otros asuntos. EFE

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