Espana agencias

Democracia 21 se presenta a las elecciones por Madrid y Barcelona con la abogada Miriam González como candidata

14/11/2025 La presidenta de España Mejor, Miriam González, participa en una jornada en el Congreso de los Diputados, a 14 de noviembre de 2025, en Madrid (España). Se da en la Jornada Presentación de los resultados del Proyecto Piloto de Ciencias del Comportamiento aplicadas a las políticas públicas, de la segunda fase del proyecto Imagina de España Mejor. POLITICA Marta Fernández - Europa Press
14/11/2025 La presidenta de España Mejor, Miriam González, participa en una jornada en el Congreso de los Diputados, a 14 de noviembre de 2025, en Madrid (España). Se da en la Jornada Presentación de los resultados del Proyecto Piloto de Ciencias del Comportamiento aplicadas a las políticas públicas, de la segunda fase del proyecto Imagina de España Mejor. POLITICA Marta Fernández - Europa Press
Guardar

La abogada Miriam González Durántez ha lanzado este sábado su candidatura para las elecciones generales del 29 de noviembre al frente de Democracia 21, un nuevo partido que se estrenará concurriendo sólo por Madrid y Barcelona, pero con intención de presentarse después en todos las circunscripciones en las siguientes citas con las urnas.

Así lo ha anunciado ella misma en el acto de presentación de su equipo que ha tenido lugar en Madrid, y en el que se ha visto antiguos miembros de Unión, Progreso y Democracia (UPyD), como el ex diputado en el Congreso Rafael Calduch o los eurodiputados Fernando Maura y Beatriz Becerra, quien colabora con González Durántez desde 2023 en la plataforma España Mejor.

PUBLICIDAD

González, esposa del que fuera viceprimer ministro británico entre 2010 y 2015, el liberal Nick Clegg, también presente en su debut como candidata, ha asegurado que se presenta a las elecciones porque tiene "una deuda monumental que saldar con el país" que permitió a una nieta de agricultores de Olmedo (Valladolid) ir a estudiar a Bélgica con una beca.

A su juicio, la "prioridad número uno" de España es "recuperar la movilidad social". "Los jóvenes tienen que saber que con su esfuerzo y su trabajo pueden ir a más. Que les vamos a poner el sistema a favor, no en contra", ha enfatizado.

PUBLICIDAD

HARTOS DE VOTAR CON LA NARIZ TAPADA

"Somos muchos los que en este país estamos hartos de votar con la nariz tapada para ver que todos hacen las mismas cosas, aprovechándose del sistema y olvidándose de la gente", ha proclamado, criticando un "sistema que no responde y unos políticos que no están a la altura".

Según González, este "no es momento de dividir" sino de "unirse, de dejar de lado las diferencias ideológicas y de hacer piña y trabajar por asegurar la democracia y modernizar el país". "En España no podemos continuar con dos bloques férreos sin nada que favorezca consensos, porque nos vamos cargar entre todos el potencial del país", ha advertido.

Y, tras recalcar que nadie de Democracia 21 "meterá la mano en la caja" y que tomarán "decisiones valientes aunque sean díficiles", ha desgranado las líneas generales del que será su programa electoral para el 29 de noviembre.

PLAN NACIONAL DE CONSTRUCCIÓN DE BARRIOS

Para atajar la crisis de vivienda proponen "un plan nacional de construcción de barrios con acuerdos transversales y que den seguridad jurídica durante diez años". "Si tenemos jóvenes que están ganando 1.300 euros, el máximo que deberían gastarse en alquiler de vivienda o en vivienda son 350 euros. Y mientras eso no ocurra hay que eliminar" todos los impuestos en vivienda para todos los jóvenes menores de 35 años.

En este punto ha emplazado al presidente Pedro Sánchez y al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha ir juntos a Bruselas para conseguir que los 10.000 millones de fondos de nueva generación que no se han ejecutado se puedan dedicar a un fondo soberano nacional para vivienda protegida y asequible.

Democracia 21 aboga por "aliviar la presión fiscal" a la vez que se "recuperan unos buenos servicios públicos", por profesionalizar la administración, primando el "merito y la capacidad", en todos los nombramientos y acabando "de golpe" con el "90% de los asesores".

La despolitización de las instituciones es otra de sus propuestas. "Hay que lograr que el Consejo General del Poder Judicial se despolitice, de los políticos y de las asociaciones de jueces que están politizadas; hay que hacer que el Ministerio Fiscal responda al Parlamento, no al presidente de Gobierno y dejarnos de medias tintas sobre la corrupción con juzgados especializados y con todos los medios que haga falta", ha señalado su candidata.

FIN DE AFORAMIENTOS Y SUBIDAS DE SALARIO

También plantean eliminar los aforamientos y cortar subvenciones para los partidos políticos y sus fundaciones y forzar a todos los parlamentarios a rendir cuentas y escuchar a sus votantes en sus circunscripciones "al menos una vez cada dos semanas", siguiendo el modelo británico.

En su programa también incluirán una "puesta a punto de la educación", con grados más flexibles y más prácticas, la eliminación de trabas para el emprendimiento y una "política sostenible de subidas de salarios".

Respecto a la inmigración, que contemplan como un "activo y una ventaja competitiva", González Durántez defiende una política "sensata y con cabeza". "Tenemos que desterrar los discursos xenófobos, pero decidiendo quién entra, cómo entra, cuándo entra y cuándo sale si tiene que salir", ha explicado.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Jesús González, cerrajero: “Cuando entras en una vivienda, sea de alquiler o de compra, lo primero debería ser cambiar el bombín”

Un experto señala que más del 80% de las cerraduras en España están obsoletas y alerta sobre la pérdida del oficio tradicional

Jesús González, cerrajero: “Cuando entras en una vivienda, sea de alquiler o de compra, lo primero debería ser cambiar el bombín”

Qué ocurre en el cuerpo al beber demasiada agua y cuáles son sus riesgos

Aunque se suele recomendar consumir unos dos litros de agua al día, la cantidad adecuada realmente depende de múltiples factores

Qué ocurre en el cuerpo al beber demasiada agua y cuáles son sus riesgos

La reina Sonia de Noruega reaparece tras el luto por Harald V: la emotiva cita en los Archivos Nacionales que reabre su agenda oficial

La monarca reanuda sus actos oficiales en Oslo para conocer las miles de muestras de afecto dedicadas a su difunto marido

La reina Sonia de Noruega reaparece tras el luto por Harald V: la emotiva cita en los Archivos Nacionales que reabre su agenda oficial

Resultados del Sorteo 3 Super Once: ganadores y números premiados

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Resultados del Sorteo 3 Super Once: ganadores y números premiados

Triplex de la Once sorteo 3: Resultados de hoy 10 octubre

Con las loterías de Juegos Once no solo tienes la capacidad de ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Triplex de la Once sorteo 3: Resultados de hoy 10 octubre
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El PSOE abre la precampaña para el 29N con Sánchez como “un perro que no tiene amo” que promete que “la política de vivienda no tiene fecha de caducidad”

El PSOE abre la precampaña para el 29N con Sánchez como “un perro que no tiene amo” que promete que “la política de vivienda no tiene fecha de caducidad”

Ayuso vuelve a arremeter contra el voto por correo en el acto inaugural de la precampaña del PP: afirma que teme “trampas” porque en 2023 hubo gente que no recibió papeletas

El Ministerio de Justicia investiga cómo es posible que Víctor de Aldama haya sido dado de alta por tercera vez en el ‘caso Leire’ sin ser parte

El PP arranca en Madrid la precampaña para las elecciones generales del 29 de noviembre con la promesa de Feijóo de ser “el presidente que España está esperando”

Todo lo que tienes que tener en cuenta de la operación especial de tráfico de la DGT por la festividad del Pilar y el Día de la Hispanidad este 12 de octubre

ECONOMÍA

Heredar una casa entre varios hermanos puede acabar en conflicto: el problema que conviene prever en el testamento

Heredar una casa entre varios hermanos puede acabar en conflicto: el problema que conviene prever en el testamento

El Estatuto de Trabajadores lo confirma: el trabajador tendrá un ascenso económico cuando cumpla estas condiciones

España no logra construir las viviendas que necesita: el déficit llegará al millón en 2028, calcula el Banco de España, e insta a invertir más

La pasarela al RETA puede aprobarse antes de las elecciones del 29N: 150.000 mutualistas piden una solución

Panamá ya no es un paraíso fiscal: la UE lo excluye de su lista negra tributaria

DEPORTES

Lo nunca visto en LaLiga: la afición del Rayo Vallecano boicotea el partido contra el Athletic de Bilbao con el lanzamiento de objetos al campo en una protesta contra su presidente

Lo nunca visto en LaLiga: la afición del Rayo Vallecano boicotea el partido contra el Athletic de Bilbao con el lanzamiento de objetos al campo en una protesta contra su presidente

Mourinho, ante el fantasma de Xabi Alonso: un octubre con cinco partidos en 15 días que puede marcar su futuro en el Real Madrid

La reflexión de Gerard Piqué sobre sus inversiones: “Mucha gente emprende para ganarse la vida, yo lo hago para pasármelo bien”

La reflexión de David Villa sobre su infancia: “Mi padre se jugaba la vida a 800 metros bajo tierra en la mina de carbón para darme una oportunidad”

Un ex luchador de la UFC defiende el honor de Ilia Topuria tras su derrota ante Justin Gaethje: “Estaba dispuesto a morir ahí dentro”