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Un aplauso inconformista de veinte minutos en el adiós de la gente a Xosé Manuel Beiras

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Ana Martínez

Santiago de Compostela, 9 oct (EFE).- Hay actos concebidos para la ovación y el civil celebrado este viernes en el compostelano Museo do Pobo Galego para homenajear al fallecido dirigente nacionalista Xosé Manuel Beiras era uno de ellos y por eso no ha sorprendido el final: el aplauso inconformista de veinte minutos de una sociedad combativa.

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Decencia en las instituciones públicas, justicia social, Galicia dueña de sus recursos, todo lo que el político reclamaba ha estado presente en los discursos, animados luego por cánticos como "Beiras, amigo, la patria está contigo", "Viva O Beiras" o el "Galiza ceibe, poder popular".

Todo ha ocurrido mientras la comitiva fúnebre esperaba el traslado al cementerio de Boisaca, una ristra de coches cargados de coronas llegadas desde el BNG, PSdeG, Izquierda Unida, ERC o Bildu y también otras decenas de allegados, amigos, familia e instituciones.

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En la sala que ha acogido la ceremonia ciudadana de la despedida, y que se quedó muy pequeña por lo que una multitud ha seguido el encuentro desde el exterior, el escritor Miguel Anxo Fernán Vello, que ayudó con la preparación, despidió al "maestro y amigo" con un poema ante la atenta mirada de la portavoz del BNG, Ana Pontón o el diputado en el Congreso Néstor Rego.

Martiño Noriega, otrora alcalde de la capital gallega y que tuvo a Beiras como mentor, ha relatado que las limitaciones físicas de los últimos tiempos y la imposibilidad de posar los dedos en el teclado para arrancar notas fueron el preludio de la marcha a los 90 años del "presidente que merecíamos y nunca hemos tenido"

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, ha dicho del hombre con el que compartió militancia que era "excepcionalmente brillante", que mantuvo su "compromiso" con su tierra hasta el último suspiro, que hay que estudiar su obra sí o sí y que merecía esta gala al lado de Rosalía y Castelao, cuyos restos yacen en el lindante Panteón de Galegas e Galegos Ilustres.

El jurista hispano-argentino Gerardo Pisarello, coportavoz de los Comuns y diputado de Sumar, ha celebrado "al amigo que tanta falta nos hará" y ha evocado la frase del poeta Uxío Novoneyra para hacer hincapié en que "la fuerza de nuestro amor no puede ser inútil".

En la esfera más íntima, ha relatado momentos vividos juntos, algunos alegres y otros no tanto, pues los dos perdieron a sus "amores" de madrugada y compartieron silencios ante esos momentos.

Ricardo Beiras García-Sabell, su hijo mayor, ha hablado del padre amante de la cultura paisana, que disfrutaba más en las tascas que en las tribunas del Parlamento; que creía en la colectividad y no en el individualismo que ha "roto la conexión", que siempre ha sido muy coherente y que era muy "presumido", con un estilo inconfundible, sombrero, sus trajes de lino, sus fulares y su pose.

Sin grandes campañas de 'marketing', "todo el mundo lo reconocía por la calle" y, junto a su imagen, supo también construir un legado que "pasará a ser patrimonio de su pueblo".

Himno, hombros de amigos portándolo, claveles rojos, la marcha del antiguo reino y paisanos por doquier, donde han podido situarse. Así salió Beiras, del que el uruguayo Eduardo Galeano escribió que tenía sin duda la inteligencia de los "raros hombres que dan prestigio a la condición humana". EFE

(foto) (vídeo)

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