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La UD Las Palmas continúa con nueve lesionados antes de viajar a Mallorca

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Las Palmas de Gran Canaria, 9 oct (EFE).- La Unión Deportiva Las Palmas continúa con nueve jugadores lesionados en su plantilla en vísperas de viajar a Mallorca, donde jugará este domingo su partido correspondiente a la novena jornada de LaLiga Hypermotion.

Así lo ha confirmado este viernes el entrenador del equipo amarillo, Rubén de la Barrera, quien sí podrá disponer de Juanma Herzog y Rafa Cruz, tras regresar de sus convocatorias con las selecciones inferiores de España, y con Iñaki González, después de cumplir sanción.

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Hasta este viernes, y a falta de dos entrenamientos en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco, el parte de bajas por lesión estaba formado por Marvin Park, Enrique Clemente, Sergio Ruiz, Jeremía Recoba, Jesé, Viti Rozada, Cedeño, Sandro Ramírez y Ale García.

"Llevo mucho tiempo en el fútbol y el tema del número de ausencias es muy bestia, es un factor que limita a todo el mundo que está aquí y una situación extraña", ha reconocido De la Barrera este viernes en conferencia de prensa.

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El equipo amarillo se desplazará a mediodía del sábado a Mallorca, vía Madrid, y regresará el lunes a Gran Canaria en un vuelo directo. EFE

rg/jmr/fc

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