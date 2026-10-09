152 detenidos en una macrooperación contra el arsenal que alimenta el crimen en Europa: granadas de los Balcanes, miles de escopetas y lanchas para migrantes

Imágenes facilitadas por Interpol muestran a agentes de seguridad inspeccionando vehículos y decomisando armas de fuego, pistolas y cargadores durante la Operación Trigger X.

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El tráfico de armas ha sufrido un nuevo e importante golpe tras una operación coordinada por Interpol en 17 países de Europa y Asia Central. El dispositivo permitió incautar 2.823 armas pequeñas y ligeras, casi 400 granadas y explosivos, además de más de 40.000 piezas de munición. Concluyó con 152 detenidos por posesión o tráfico de armas y otros delitos, entre ellos el tráfico de migrantes, el narcotráfico y los robos.

La Operación Trigger X se desarrolló entre el 22 de junio y el 5 de julio. Según explica el comunicado de Interpol, parte del arsenal intervenido estaba vinculado a conflictos pasados o aún activos en los Balcanes, Europa oriental y Nagorno Karabaj. En Armenia, Kirguistán y Tayikistán se decomisaron o entregaron voluntariamente armas de la época soviética. Las fuerzas de seguridad interceptaron además a 15 personas sujetas a notificaciones internacionales, entre ellas cinco fugitivos buscados con alertas rojas a sus espaldas. Las autoridades de Georgia detuvieron a una persona reclamada por Turquía bajo sospecha de asesinato.

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La Operación Trigger X de Interpol culmina con la incautación de miles de armas y explosivos en 17 países (Interpol)

Dos camiones con más de 1.000 escopetas

Una de las principales incautaciones se produjo en el paso fronterizo de Lesovo, entre Bulgaria y Turquía. Los agentes de aduanas interceptaron dos camiones que transportaban más de 1.000 escopetas de uso militar. Harald Arm, director ejecutivo de Capacidades Policiales de Interpol, señaló que la operación puso de manifiesto “el elevado riesgo de que armas utilizadas en conflictos armados sean desviadas hacia canales del crimen organizado, donde se emplean para cometer otros delitos”. “Estas incautaciones demuestran la importancia de una acción internacional coordinada para identificar rutas de tráfico, desmantelar redes criminales y evitar que las armas de fuego ilícitas lleguen a quienes buscan utilizarlas con fines delictivos”, añadió.

En el puesto fronterizo búlgaro de Kapitan Andreevo, las autoridades hallaron 73 pistolas falsificadas dentro de un camión que transportaba piezas de automóviles hacia Europa occidental. 23 de ellas estaban ocultas bajo el colchón del conductor. Las actuaciones se extendieron a Serbia, donde se produjo la mayor incautación individual de granadas: 68 artefactos traficados desde Bosnia y Herzegovina, dentro de un total de 268 decomisados durante la operación. La policía localizó también un taller clandestino destinado a transformar pistolas de gas y de fogueo en armas de fuego. El registro concluyó con una detención y la intervención de pistolas, componentes de armas y 280 cartuchos de nueve milímetros.

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La Operación Trigger X de Interpol permite la incautación de un arsenal con granadas, lanzadores y armas de fuego en Europa y Asia Central. (Interpol)

20 lanchas para tráfico de migrantes

La operación también incluyó intervenciones contra las redes dedicadas al tráfico de migrantes. En Bulgaria, las autoridades decomisaron 20 botes neumáticos que aparecían registrados como colchones hinchables y tenían como destino declarado un país de Europa occidental. La información de inteligencia relacionó el envío con organizaciones criminales dedicadas al traslado ilegal de personas. Los botes tenían como posible destino los cruces clandestinos del canal de la Mancha.

Las autoridades interceptaron a cinco migrantes en Macedonia del Norte. La policía fronteriza serbia detuvo a otra persona cerca de la frontera con Hungría, que llevaba un rifle automático y varios cartuchos. Además del armamento y las embarcaciones, los agentes intervinieron cocaína, marihuana, cigarrillos falsificados, productos textiles sin declarar y alimentos no declarados ante las autoridades aduaneras.

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