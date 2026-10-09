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Antes de tirar los corchos de botellas de vino que ya no usas, mira estas ideas

Los corchos de vino tienen más usos que reciclarlos para decorar una mesa acristalada

Unas manos cortan un corcho con un cuchillo sobre una tabla de madera junto a un frasco de vidrio y un posavasos de corcho.
El corcho puede aprovecharse en tareas cotidianas de organización y plantas. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Guardar tapones de corcho en un cajón de la cocina es un hábito común en muchos hogares, aunque la mayoría termina en la basura tras acumularse durante meses. Sin embargo, este material tiene una segunda vida posible fuera de las manualidades decorativas que suelen asociarse a él: el cuidado de las plantas.

Quienes se dedican a la jardinería doméstica cada vez recurren más a soluciones caseras para reciclar corchos de vino y reducir residuos, al mismo tiempo que mejoran la salud de sus macetas. El corcho, por su textura ligera y porosa, se ha convertido en uno de esos recursos que combinan reutilización y utilidad práctica sin necesidad de comprar productos adicionales.

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Antes de deshacerte del próximo tapón que abras en casa, conviene conocer para qué sirve exactamente este material en el sustrato de las plantas y cuáles son las formas correctas de incorporarlo, ya que un uso inadecuado puede generar el efecto contrario al deseado.

Usos prácticos del corcho en el hogar

Manos con guantes negros vierten tierra sobre corchos de vino depositados en una maceta de barro sobre madera.
En jardinería los corchos de botellas tienen segundas vidas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además de su aporte en la jardinería, el corcho puede aprovecharse en tareas cotidianas de organización y papelería.

El corcho mejora la aireación del sustrato

La estructura porosa del corcho genera pequeños espacios dentro de la tierra cuando se mezcla con el sustrato, lo que favorece la circulación del aire alrededor de las raíces. Una tierra compacta dificulta el paso del oxígeno y puede derivar en problemas para las raíces, sobre todo si se combina con riego frecuente. Al incorporar fragmentos de corcho, la mezcla queda más suelta y el agua sobrante circula con mayor facilidad en lugar de acumularse en el fondo de la maceta.

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También ayuda a regular la humedad

El material contribuye además al control de la humedad: al ocupar espacio entre las partículas de tierra, evita que el sustrato retenga agua en exceso, un problema habitual que puede derivar en raíces dañadas por asfixia o pudrición. Colocado como cobertura superficial, el corcho actúa también como una barrera que dificulta el acceso de pequeños insectos a la tierra, con un acabado natural que no altera el aspecto de la planta.

Varias fotografías de estilo instantáneo insertadas en corchos de vino colocados sobre una mesa de madera.
Con un pequeño corte en uno de los extremos se convierte en un soporte de fotos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tres formas de incorporarlo a las macetas

El material puede usarse de distintas maneras, siempre limpio y libre de restos de vino, pegamentos o pinturas. En el fondo de la maceta, algunos trozos pueden colocarse antes de añadir la tierra, aunque nunca como sustituto de los agujeros de drenaje. Mezclado con el sustrato, cortado en fragmentos pequeños y distribuido de forma homogénea, ayuda a mantener una estructura más suelta. Como cobertura superficial, cumple además una función protectora y decorativa.

Un recurso útil también en los trasplantes

El corcho puede emplearse durante un trasplante para corregir un sustrato demasiado compacto, ya que genera espacios que facilitan que las raíces se desarrollen en un medio menos apelmazado, algo útil para plantas que se recuperan de un exceso de riego. No sustituye las necesidades específicas de cada especie ni corrige un drenaje deficiente, pero puede formar parte de una estrategia sencilla para mejorar las condiciones de la maceta. La clave está en trocearlo, limpiarlo bien y utilizarlo con moderación, sin que ocupe el espacio que corresponde a la tierra o al sistema de drenaje.

Organización y papelería

De estas formas, nuestras plantas estarán más saludables

El uso del corcho también se extiende al ámbito doméstico y de oficina. Pegar varias piezas en filas dentro de un marco o sobre una tabla de madera da lugar a un tablero de notas funcional, donde se pueden sujetar recordatorios, recibos o pequeños papeles con chinchetas. Otra opción consiste en practicar una ranura longitudinal en la parte superior del tapón, lo que permite convertirlo en un soporte para tarjetas de presentación, fotografías o carteles indicadores en eventos y reuniones, una modificación simple que aprovecha la firmeza del material sin necesidad de herramientas complejas. También puede tallarse en su base plana para crear un relieve y funcionar como sello artesanal, capaz de estampar figuras sobre papel o tela, una alternativa práctica para personalizar invitaciones, etiquetas o proyectos de manualidades sin recurrir a materiales nuevos.

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