España sub-21 jugará un amistoso contra Japón en Almendralejo el 13 de noviembre

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Madrid, 9 oct (EFE).- La selección española sub-21 de fútbol jugará un amistoso contra Japón el próximo 13 de noviembre en el estadio Francisco de la Hera de Almendralejo (Badajoz), donde disputa sus partidos el CD Extremadura, con vistas a preparar el Europeo del próximo año, al que la Rojita se clasificó de forma directa el pasado martes.

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) informó en su web del que será el primer encuentro del combinado que dirige David Gordo después de cerrar su presencia en el campeonato continental de la categoría, que se organizará en Serbia y Albania del 16 de junio al 3 de julio de 2027, tras completar una fase de clasificación con nueve victorias en diez jornadas.

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El Francisco de la Hera, con un aforo de 11.580 espectadores, ya albergó un encuentro de la sub-21 en septiembre de 2021, con victoria ante Rusia (1-4), correspondiente a la fase de clasificación para la Eurocopa de 2023.

También jugaron en Almendralejo la absoluta femenina ante Canadá en un amistoso, el 25 de octubre de 2024, y la sub-19 masculina disputóla Ronda Élite en 2023.

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Las entradas para el amistoso contra Japón (19.00 horas) ya están a la venta con precios de entre seis y veinte euros, aunque hasta el próximo día 29 están a la mitad, señala la RFEF. EFE