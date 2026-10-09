El Sindicat de Llogateres deja la acampada de Barcelona y se centra en organizar la huelga

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Barcelona, 9 oct (EFE).- El Sindicat de Llogateres ha anunciado este viernes que deja de participar "directamente" en la acampada por la vivienda de Barcelona para centrarse en los próximos días en la organización de la huelga general del 11 de noviembre.

Así lo ha explicado la organización en un comunicado, en el que ha instado a la ciudadanía a "organizarse en sus centros de trabajo, de estudio y en los comités territoriales de los barrios y municipios".

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El sindicato ha agradecido "enormemente" el liderazgo de las personas que iniciaron y siguen impulsando la acampada, instalada en la plaza Cataluña desde la noche del 29 de septiembre. EFE