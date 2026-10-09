El fútbol africano muestra su apoyo a Infantino

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Redacción Deportes, 9 oct (EFE).- El presidente de la Confederación Africana de Fútbol (CAF), Patrice Motsepe,elogió el compromiso del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, con el desarrollo del fútbol africano y defendió la necesidad de reforzar la cooperación entre ambos organismos para impulsar el crecimiento de este deporte en el continente.

"Has tenido un compromiso histórico y profundo con el continente, pero también con el mundo en desarrollo y con el mundo del fútbol durante muchos, muchos años" y "queremos que la familia permanezca unida», afirmó este jueves Motsepe ante Infantino durante la Conferencia Estratégica de la CAF, en la isla de Sal, en Cabo Verde, indicó la FIFA en un comunicado.

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El apoyo de Motsepe a Infantino, ampliamente cuestionado tras el anuncio de proyecto para comercializar de forma externa los derechos de explotación de las competiciones de la FIFA que finalmente fue retirado, se produjo en una reunión para fijar las próximas líneas de desarrollo del fútbol africano.

En el encuentro, que contó con la participación de responsables federativos, entrenadores y expertos del sector, también estuvieron presentes el jefe de Desarrollo Mundial del Fútbol de la FIFA, Arsène Wenger, y el jefe adjunto de la División de Federaciones Miembro de la FIFA, Gelson Fernandes.

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Infantino, por su parte, defendió la continuidad de las inversiones en el continente y destacó los resultados obtenidos por las selecciones africanas en el Mundial de 2026, en el que nueve de los diez equipos participantes alcanzaron la fase eliminatoria, según los datos difundidos por la FIFA.

El dirigente cifró en más de 1.000 millones de dólares la inversión de la FIFA en el fútbol africano durante la última década a través del programa FIFA Forward, que ha contribuido a financiar 124 proyectos relacionados con sedes federativas, centros de entrenamiento, estadios y organización de competiciones.

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También defendió que el desarrollo de las infraestructuras, la formación de entrenadores y la organización de competiciones, tanto masculinas como femeninas, son fundamentales para que los futbolistas africanos puedan acceder a más oportunidades.

Entre los ejemplos de crecimiento africano Infantino citó a Cabo Verde, que en su primer mundial, el verano pasado, alcanzó los dieciseisavos de final antes de caer por 3-2 ante Argentina en la prórroga.

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«Los 'Tiburones Azules' han hecho sentirse orgulloso a un país y a un continente», dijo Infantino, quien destacó también el reconocimiento internacional obtenido por el combinado caboverdiano. EFE