El Baskonia cumple 700 partidos en la Euroliga

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Vitoria, 9 oct (EFE).- El Kosner Baskonia cumplió este viernes, ante el Besiktas, 700 partidos en la Euroliga, en la que permanece desde su fundación en el año 2000.

El conjunto vitoriano ha sumado hasta la fecha 369 victorias y 330 derrotas y es el cuarto con más encuentros disputados en esta competición europea tras Barcelona (732), Olympiacos (726) y Panathinaikos (708).

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Desde el primer partido que jugó el 18 de octubre de 2000 en Zagreb contra el Cibona y en el que el plantel azulgrana perdió por dos puntos, la escuadra vitoriana ha disputado cinco 'Final Four', así como la primera final de la historia del torneo, al mejor de cinco partidos, ante el Kinder Bolonia.

Hasta la fecha, el jugador del Baskonia con más partidos en la competición es Ilimane Diop con 193, aunque en activo es su capitán Tadas Sedekerskis con 174. EFE

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jd/ism