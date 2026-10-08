Un libro sostiene que la cesión al PNV del palacete de París no fue legal

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Vitoria, 8 oct (EFE).- Un libro sostiene que el palacete de París cedido al PNV el año pasado nunca fue propiedad de este partido, sino del primer Gobierno Vasco, dependiente del Estado español republicano, y por tanto, su traspaso a este partido no fue legal.

El libro se titula "El palacete vasco de París" y está escrito por Pedro Chacón (Bilbao, 1964), profesor de Historia del Pensamiento Político en la Universidad del País Vasco desde 2002 y columnista político, y por Carlos Olazábal (Bilbao, 1956), economista y dirigente del PP vasco, fundador y director de la Fundación Popular de Estudios Vascos.

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El PNV tomó posesión hace un año de forma oficial del palacete de la avenida Marceau de París, que le fue restituido en virtud de la ley de memoria histórica. Es un edificio señorial del siglo XIX, de unos 1.300 metros cuadrados, situado en pleno centro de la capital frente a la Embajada española. En los últimos años, antes de ser entregado al PNV, albergaba la biblioteca Octavio Paz del Instituto Cervantes en París.

El ensayo será presentado públicamente este mes. La editorial, Almazara, ha adelantado su contenido. Según los autores, han encontrado documentos del Archivo Histórico del Gobierno Vasco que acreditan y demuestran que la entrega del inmueble por parte del Gobierno del PSOE al PNV no es legal y se realizó sin una base jurídica que avalara dicho acto.

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La tesis de los autores es que el palacete en cuestión nunca fue propiedad del PNV, sino del primer Gobierno Vasco, entidad pública surgida, integrada y dependiente del Estado español republicano que perdió la Guerra Civil.

Según narran los investigadores, el primer intento formal del PNV por hacerse con el edificio fue en 1998, durante el gobierno de José María Aznar, quien se negó a ceder el inmueble. Un hecho que llevó a los nacionalistas a recurrir al Tribunal Supremo, que emitió una sentencia desestimatoria en 2003. La razón era que el PNV no demostró fehacientemente su propiedad.

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La segunda tentativa por volverse a hacer con el palacete fue en 2023. Igualmente, el entonces el Ministerio de Hacienda acabó archivando el expediente, hasta que el Gobierno se lo terminó concediendo en diciembre de 2024, junto con una compensación económica de 3,7 millones de euros por dos edificios para refugiados en Francia.

Para los autores, la cesión se debió a una estrategia de Pedro Sánchez basada en poder seguir contando con la mayoría en el Parlamento, de manera que "pagó el apoyo del PNV con un palacio propiedad del Estado español". EFE

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