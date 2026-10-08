La familia inglesa que decidió dejar su trabajo y vender su casa para viajar por el mundo: “Queríamos tener más tiempo para disfrutar de la vida juntos”

La familia Bodell ha vendido su casa para dedicarse a viajar por el mundo. (@the_bodells/Instagram)

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Salir de la rueda de una vida cotidiana marcada por el trabajo, el pago de facturas y el escaso tiempo libre no es fácil. Muchas personas reconocen sentir que la vida laboral les arrastra a una existencia frenética en la que apenas queda espacio para el ocio, el descanso y el disfrute verdadero.

Viajar, quedar con los amigos o simplemente encontrar un instante de calma para leer un libro se han convertido en momentos difícilmente alcanzables al mismo nivel que desearíamos. Es por ello por lo que, con el objetivo de dar una vuelta a esta rutina y revelarse contra un sistema asfixiante, cada vez más personas deciden dejarlo todo atrás y apostar por una vida diferente.

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Es el caso de la familia Bodell, un matrimonio y sus dos hijas menores que tomaron una elección que para muchos parece sorprendente: dejar sus trabajos, vender su casa y marcharse con solamente tres maletas a recorrer el mundo. Sus viajes por los países que van visitando los documentan a través de las redes sociales, donde han conseguido más de 13.000 seguidores.

“Habíamos llegado a un punto en el que sentíamos que simplemente existíamos en lugar de vivir”, explicaron Lee Bodell, de 47 años, y Aimee Bedford, de 39, a SWNS. “Queríamos tener más tiempo para disfrutar de la vida juntos”.

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Imagen de uno de los viajes de la familia Bodell. (@the_bodells/Instagram)

Desde hace ya varias semanas, Lee y Aimee recorren Europa con sus dos hijas, de 10 y 9 años respectivamente. Sin fecha de fin de esta aventura, la única idea de la familia es atravesar el continente y acabar en Asia, donde esperan conocer culturas completamente diferentes. Especialmente quieren volar hasta Tailandia para Navidad y Año Nuevo.

Ganan dinero vendiendo placas solares por internet

Lee Bodell, antiguo camionero, se podría decir que era un adicto al trabajo, al que dedicaba hasta 50 horas semanales. Con escaso tiempo para estar con su familia, con la llegada de la pandemia comenzó a replantearse su vida. Fue entonces cuando él y su pareja decidieron dar un giro de 180 grados a su rutina.

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Vendieron su casa y en julio de 2026 comenzaron su viaje. Abandonaron el Reino Unido y volaron hasta París. Después llegarían otros destinos, como Bélgica, Países Bajos, Alemania, Austria, Suiza, Reino Unido e Italia. Actualmente, según puede observarse en sus últimas publicaciones, la familia se encuentra haciendo un crucero por el Mediterráneo, donde han visitado Grecia y Montenegro.

Estos viajes los financian gracias al dinero obtenido con la casa, además de un nuevo negocio en línea que solamente requiere 10 horas de trabajo semanales y que les reporta un buen dinero para continuar visitando países. Este consiste en la venta de paneles solares para autocaravanas y casas móviles por internet, eBay y su propia página web. Según SWNS ganan entre 500 y 1.000 libras esterlinas cada semana, que son entre 590 y casi 1.200 euros.

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La ciudad española que es la más antigua de Europa: un viaje por sus 3.000 años de historia.

Además, tratan de ahorrar dinero tanto en restaurantes como alojamientos, intentando elegir siempre aquellos que se encuentran más alejados de los centros turísticos.

Con respecto a sus hijas, valoran la idea de que continúen estudiante en línea, aunque señalan que estas experiencias alrededor del mundo también les servirán mucho como aprendizaje. “Sin duda ha despertado su curiosidad y no paran de hacer preguntas, así que mientras siga siendo así, estaremos contentos”.