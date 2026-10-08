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Un hijo del dueño del Málaga llega detenido a Madrid para declarar por la gestión del club

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Málaga, 8 oct (EFE).- Uno de los hijos del jeque catarí Abdullah Al-Thani, Rakan, llega este jueves a Madrid para comparecer en los Juzgados de Guardia e Incidencias tras su detención el pasado mes en el aeropuerto de Múnich (Alemania) por una orden europea e internacional de ingreso en prisión por su gestión en el Málaga C.F..

Rakan Al Thani fue localizado el 12 de septiembre durante un control en el aeródromo de Múnich cuando se disponía a embarcar en un vuelo con destino a Doha y fue objeto de una "detención provisional" al estar activa una alerta para arresto y entrega vinculada a una orden judicial española.

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El detenido, cuya hora de llegada prevista son las 15.00 horas, será trasladado a los Juzgados de la Plaza de Castilla para una comparecencia judicial vía telemática a las 17.00 horas, han informado a EFE fuentes judiciales.

El Tribunal, el fiscal y los abogados de las acusaciones particulares, así como de los demás acusados estarán presentes en la Sala de Vistas de la Audiencia Provincial y está previsto que se decida su situación personal después de su puesta a disposición de la justicia española.

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La comparecencia se celebra al amparo del artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece que, cuando un detenido es puesto a disposición judicial y alguna de las partes solicita prisión provisional o libertad provisional con fianza, debe celebrarse una vista.

En el caso de Rakan Al-Thani, la acusación particular tiene previsto solicitar prisión provisional sin fianza, al considerar que existe riesgo de fuga.

El Ministerio Fiscal ha solicitado penas de 14 años prisión para el jeque Abdullah Al-Thani y sus tres hijos Rakan, Nasser y Nayef, por los delitos de apropiación indebida, administración desleal e imposición de acuerdos abusivos durante su gestión en el Málaga CF.

Para cada uno de ellos, la Fiscalía pide seis años de prisión por apropiación indebida y otros seis por administración desleal, además de otros dos por imposición de acuerdos abusivos.

Además, la acusación pública solicita una pena de multa para hacer frente a las responsabilidades civiles en las que habrían incurrido y, en el caso de estos integrantes de la familia Al-Thani, también 14 años de inhabilitación para la administración de sociedades mercantiles. EFE

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