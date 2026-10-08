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Un documental con imágenes inéditas rescata el último amor, silenciado, de García Lorca

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Granada, 8 oct (EFE).- La última historia de amor de Federico García Lorca, imágenes en movimiento inéditas del poeta y un plan de huida a México que podría haber cambiado su destino articulan "La voz quebrada", el documental de Manuel Menchón protagonizado por el actor Álvaro Morte que llegará a los cines el 16 de octubre.

La pieza audiovisual, presentada este jueves en Granada, muestra por primera vez imágenes en movimiento de Lorca en una gira con su grupo de teatro, La Barraca, en 1932 y reconstruye la historia de amor entre el granadino y Juan Ramírez de Lucas, considerado por los investigadores su último amor.

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Según ha explicado Menchón este jueves en Granada durante la presentación, ha creado el documental fundamentalmente a partir de diarios, cuadernos, cartas, poemas y recuerdos personales de Ramírez de Lucas, quien expresó que solo debían salir a la luz tras su fallecimiento, que tuvo lugar en 2010.

Como ha detallado el director, estos materiales son "el único testimonio de una pareja de Federico" y detallan los últimos meses de vida del poeta.

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Entre los documentos que sustentan la reconstrucción de esta relación, Menchón ha destacado una carta que, según ha explicado, constituye el último escrito de Lorca antes de su asesinato y que estaba dirigida a Ramírez de Lucas.

El director ha señalado que este recibió la carta en su casa de Albacete al día siguiente de que estallara el golpe militar, a finales de julio de 1936, apenas un mes antes del asesinato del poeta.

"Se han hecho muchas películas y libros de Lorca, pero nunca se ha narrado por alguien que ha vivido con Federico los últimos meses. Tiene tal emoción que hay frases que me vienen de los cuadernos de Juan que me sobrecogen", ha expresado Menchón antes de añadir que, cuando grandes estudiosos del granadino, como Ian Gibson o Antonio Muñoz Molina asistieron a un pase privado del documental, se sorprendieron y emocionaron.

La relación entre ambos se enmarca además en el plan de Lorca para marcharse a México, una posibilidad que, según plantea el documental, podría haber cambiado el destino del poeta si finalmente hubiera podido llevarla a cabo.

Uno de los retos del documental ha sido reconstruir la voz de Lorca, de la que no existe ninguna grabación conocida.

El actor Álvaro Morte, encargado de poner la voz a Lorca, ha explicado en la presentación que, frente a las descripciones que existen sobre la voz del granadino -algunas de las cuales apuntan a que era algo rasposa por fumar mucho tabaco negro- ha preferido construirla a partir de lo que el poeta le transmite: un hombre andaluz, creativo, juguetón, al que le gustaba disfrutar de la vida y comprometido con su tiempo.

Para ello ha optado por introducir un acento andaluz sutil y buscar una voz que, según ha señalado, tratara de "honrar" todo lo que Lorca ha legado.

 Menchón, por su parte, ha precisado que realizó un estudio previo con testimonios de amigos y familiares sobre la forma de hablar del poeta y encontró en el actor las características que buscaba.

"Comentan que tenía la voz como de un tono amaderado y Álvaro tiene un tono así, acogedor y muy seductor. Y, aparte, él es andaluz", ha añadido el director.

Menchón ha desplegado una labor de investigación de cinco años, en la que lo han acompañado varios especialistas en investigación histórica y en archivos.

El cineasta ha consultado, además de en 85 cinematecas y más de un centenar de archivos del mundo, en la colección del historiador Gonzalo Menéndez Pidal, hoy custodiado por sus nietas. Allí halló la lata de películas con el rollo fotoquímico original de 35 milímetros.

A diferencia de las imágenes en movimiento que se tenían del poeta granadino, copias de copias de ese original efectuadas a los largo de los años, en estas se apreciaban su rostro y sus gestos claramente.

Son unos cinco minutos de imágenes históricas de Lorca en movimiento que, con otras halladas en Uruguay en 16 milímetros, suman unos quince minutos que han sido integrados en el documental de Menchón.

Pero además de las imágenes del poeta, la investigación ha sacado a la luz un archivo fílmico y material visual de la Granada anterior a la contienda de un valor "hiperexhaustivo".

Entre este metraje inédito figuran grabaciones de la casa de la familia Rosales y de Alfacar o Víznar. "Se ha puesto siempre el foco en Federico porque produce una atracción monumental, pero había que abrir el foco y entender qué sucedió en un contexto que se derrumbaba", ha concluido el director. EFE

(foto) (vídeo)

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