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Santiago Lorenzo regresa con 'Contenta': Tenía la deuda de elegir una protagonista mujer

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Lara Malvesí

Barcelona, 8 oct (EFE).- El escritor y cineasta Santiago Lorenzo, autor entre otras de la aplaudida 'Los asquerosos', publica 'Contenta' (Blackie Books), en la que se estrena con protagonista femenina, algo con lo que tenía una "deuda" pendiente, ha confesado durante una entrevista con EFE.

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En la nueva novela, y con su habitual tono humorístico y cotidiano, narra la historia de Cecilia, una autónoma sin demasiado trabajo a la que un ayuntamiento contrata para que grabe un vídeo de promoción turística sobre el municipio. El problema es que nada más llegar se da cuenta de que el pueblo es "muy feo".

"Nunca una mujer había sido la protagonista y tenía ganas porque he conocido a mujeres muy notables y tenía ganas de meterme en ese jardín", ha confesado.

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El otro gran personaje de la novela es el propio pueblo, un ambiente que Lorenzo conoce y "disfruta".

"Aunque el del libro tiene 3.000 habitantes. El mío tiene 9. Imagínate lo que es eso", cuenta entre risas sobre su exilio voluntario a un enclave de Segovia que prefiere no desvelar para seguir asegurándose el aislamiento.

Sobre elegir un pueblo "feo" para centrar la trama, reconoce que le gustaba la idea de que "hay ciudades tan bonitas que acabas harto", mientras que al contrario hay otras localidades y pueblos que "son tan feos" que algo en ellos le resulta atractivo.

"Creo que ya he visto todas las ciudades Patrimonio, digamos, y ahora me gustan los sitios, entre comillas, feos. Creo que los acabo relacionando con la felicidad, con un sentimiento de paz", ha contado. "No sé si es 'feng shui' o 'franciscanismo' o yo qué sé. Pero es apaciguador".

Como en anteriores trabajos, vuelve a mostrar un elenco de personajes alejados del estereotipo del triunfador, personajes "don nadie" a los que el lector coge cariño y con los que acaba riendo so pena de echar una lloradita.

"La frontera entre reírte del personaje o con el personaje la verdad es que la tengo totalmente desdibujada. Puedo decir que me ha divertido mucho pasarlo mal. Encontrar divertidas las desgracias ajenas y las propias creo que es bastante sano", afirma.

Para el autor: "En el momento en el que te están puteando ya tienes grandes motivos para la heroicidad, la épica, la resistencia. Y son grandes motivos también para la comicidad, que es el reverso de esas virtudes".

Aquejada por las crisis, el desamor y hasta la precariedad habitacional, Lorenzo confiesa que le encanta cómo Cecilia aparece retratada en la portada del libro: "Una mujer que está tan cansada que se tira en la cama y no tiene ni energía para desvestirse".

El escritor reconoce que hay "paradoja" en que el guste tanto explicar historias de gente con problemas graves, pero defiende que él ve a sus protagonistas como "triunfadores de su pequeño segmento".

Personajes que aspiran a poco

"Me gusta la gente que espabila y coge y se levanta. Estoy seguro que la gente que creemos que lo tiene todo en realidad no consigue sentirse saciada en su fuero interno", reflexiona. "Mis personajes aspiran a poco y obtienen poco más que poco".

Crítico con el uso de la inteligencia artificial, defiende que escribir sin IA es "maravilloso" y pronostica un futuro en el que habrá muchas historias por explicar.

En ese sentido, apunta: "Especímenes por descubrir siempre los habrá. Es un axioma que podemos seguir afirmando y más con los cambios excitantes e interesantes que vienen. Aunque sean cambios sobre el desastre ecológico y las máquinas que sabrán más que los humanos", reconoce.

"No sé de qué hablaré en futuras novelas pero puedo jurar por lo más sagrado que nunca usaré la IA para escribir. Sería muy aburrido", ha declarado.

Santiago Lorenzo (Portugalete, Vizcaya, 1964) es también autor de 'Los millones' (2010), 'Los huerfanitos' (2012), 'Las ganas' (2014), 'Los asquerosos' (2018) -que llegó a vender 200.000 copias- y 'Tostonazo' (2022).

A la literatura llegó tras desenamorarse del "mundillo" del cine, ha contado. En esa vida anterior dirigió 'Mamá es boba' y 'Un buen día lo tiene cualquiera'. También llegó a conseguir un Goya por el cortometraje 'Caracol, col, col'. EFE

(foto)

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