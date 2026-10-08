Paralizan un desahucio en València el día de entrada en vigor del decreto ley de vivienda

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València, 8 oct (EFE).- Un juzgado de València ha paralizado un desahucio que se iba a ejecutar en la pedanía valenciana de Benimàmet este jueves, día en que ha entrado en vigor el decreto ley de vivienda del Gobierno, según ha informado el Sindicat de Llogateres de València.

La defensa de las ocupantes de la casa -una mujer joven y la persona con la que convive- solicitó este miércoles la suspensión inmediata del lanzamiento y que el juzgado reclamara un informe urgente a los servicios sociales municipales y a la Generalitat sobre los recursos de vivienda disponibles.

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El desahucio se ha paralizado el mismo día en que ha entrado en vigor el decreto ley de vivienda, que establece entre otras cuestiones que quedan suspendidos los desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional hasta el 31 de diciembre de 2030 si el casero es una empresa dedicada a especular con edificios de viviendas.

Según han explicado desde el Sindicat de Llogateres de València, el juez ha aceptado el recurso presentado y ha paralizado indefinidamente el desahucio.

El Sindicat de Llogateres había convocado una concentración de protesta para tratar de impedir el desahucio de esta vivienda conocida como La Rabosa y que, según denunciaban, respondía "a los intereses de la especulación inmobiliaria", ya que es propiedad de una empresa que compra carteras de propiedades bancarias y "una gran tenedora" de vivienda. EFE

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